La huitième étude de marché de DataCore révèle que le Software-Defined Storage est une technologie répandue dans les services informatiques

mai 2020 par DataCore

DataCore Software dévoile les résultats de sa huitième étude de marché. Intitulée « La diversité du stockage considérée comme impérative pour moderniser l’IT », elle a déterminé les besoins et les réflexions de l’industrie du stockage de données concernant la maturité technologique, la planification budgétaire 2020, les plans de déploiement actuels et futurs et bien plus encore. L’enquête a interrogé 550 professionnels de l’informatique sur différents marchés pour connaitre les attentes et les expériences de ceux qui utilisent ou testent actuellement une variété d’infrastructures de stockage de données, y compris le software-defined storage (SDS), le stockage hyperconvergé, bloc, fichier, objet et cloud, pour répondre aux défis du stockage de données critiques.

Le rapport révèle que les trois principales fonctions que les personnes interrogées souhaitent obtenir de leur infrastructure de stockage (et qu’elles estiment ne pas recevoir actuellement) sont la haute disponibilité, la continuité des activités / reprise après sinistre et l’extension de capacité sans interruption. La flexibilité limitée a été la principale déception ou faux départ technologique signalé par les répondants.

Les entreprises sont aux prises avec une croissance sans précédent des données depuis des années, et le problème s’aggrave. En outre, les besoins de vitesse, d’agilité et d’efficacité poussent la demande en solutions d’infrastructures informatiques modernes destinées à réduire les coûts, tout en offrant des nouvelles possibilités d’agrandissement et des niveaux de qualité et d’efficacité opérationnelles.

C’est encore plus vrai avec la pandémie de COVID-19 qui fait actuellement des dégâts sur l’économie et modifie en profondeur les règles du jeu sur le marché des technologies, tout en provoquant des pénuries de matériel et des réductions budgétaires. En raison de ces nombreuses mutations sur le marché, les entreprises n’ont d’autre choix que de trouver des moyens de tirer le meilleur parti de leurs ressources de stockage existantes. Cela alimente un virage radical à l’échelle de l’industrie toute entière vers une infrastructure ‘software-defined’, pour permettre au stockage d’être plus intelligent, plus efficace et plus facile à gérer.

Pendant de nombreuses années, la majorité de l’industrie était centrée sur le hardware, laissant les utilisateurs sceptiques quant à la véritable promesse du SDS. Cependant, l’utilisation du SDS couronnée de succès ces dernières années amène de nombreux utilisateurs à profiter de ses nombreux avantages, faisant du SDS une technologie de référence. Le fait que 64% des répondants à l’enquête se situaient dans la fourchette « fortement envisagé » à « standardiser » sur le sujet du software-defined storage illustre qu’il est devenu une technologie mature utilisée par la majorité des services informatiques.

Les entreprises qui n’adoptent pas le SDS manquent de flexibilité, de performances, de disponibilité et d’efficacité ; une situation identifiée comme problématique par les répondants.

Les principaux moteurs commerciaux pour ceux qui choisissent de mettre en œuvre un software-defined storage sont une infrastructure évolutive afin de simplifier la gestion des différents types de stockage et ainsi, prolonger la durée de vie des actifs de stockage existants.

Parmi les autres points importants de l’étude de marché « La diversité du stockage considérée comme impérative pour moderniser l’IT », citons :

• 73% des répondants ont plus d’un data center et 81% ont plus d’un fournisseur de stockage. Une infrastructure de stockage hétérogène est une réalité pour la plupart des services informatiques et les problèmes liés à cette diversité sont nombreux ;

• Le stockage en mode bloc est un investissement prioritaire en termes d’alimentation hautes performances des applications critiques telles que les bases de données et autres applications d’entreprise, mais également pour le stockage principal ;

• Environ la moitié du marché se tourne vers le software-defined storage ou une infrastructure hyperconvergée (HCI) pour répondre aux besoins futurs de stockage primaire et secondaire, reflétant ainsi le mouvement croissant vers une infrastructure SDS pour résoudre bon nombre des problèmes du secteur ;

• 86% des répondants ont convenu que l’analyse prédictive est importante pour simplifier et automatiser la gestion du stockage.

« Les équipes informatiques ont rapidement augmenté la capacité de stockage, ajouté de nouvelles baies de stockage coûteuses et déployées une gamme de solutions disparates pour répondre à la demande croissante. Cela a créé une couche de stockage chaotique qui continue d’être à l’origine de nombreux défis informatiques », explique Gerardo Dada, Chief Marketing Officer de DataCore Global. « Nous avons vu que de nombreuses entreprises ont désormais compris l’intérêt de consolider leur stockage en une plateforme software-defined unique et unifiée, pour simplifier et optimiser les niveaux de stockage principal, secondaire et d’archivage, gérés par des technologies modernes telles que l’analyse prédictive et l’intelligence artificielle. »

Les répondants à la huitième étude de marché de DataCore provenaient de diverses organisations, à la fois en taille et en industrie, fournissant des informations statistiquement significatives sur la similitude des besoins en matière de software-defined storage dans un large éventail d’environnements informatiques. Les 550 participants sont issus de segments de marché verticaux dont les services financiers, la santé, le gouvernement, la manufacture, l’éducation, les services informatiques et d’autres industries connexes de différentes tailles, y compris celles de moins de 500 employés, entre 500 et 5000 employés et plus de 5 000 employés.