La gestion opérationnelle de la sécurité des smartphones : un must have pour les entreprises

avril 2021 par Gilles MEZARI - CEO TAAS

L’usage des mobiles et des tablettes en entreprise connait une croissance sans précédent depuis ces dernières années. Dans ce contexte, force est de constater que les flottes mobiles posent de nouveaux challenges aux DSI en charge de les gérer. À cela s’ajoute une autre donnée clé : l’évolution de l’usage des mobiles et les opérations gérées depuis ces derniers. N’oublions pas que les mobiles sont aujourd’hui des points d’accès privilégiés pour accéder à de nombreuses données (dans le cloud notamment), applications, messageries et donc au SI de l’entreprise. Nous sommes bien loin du temps où les mobiles étaient réservés à quelques cadres stratégiques en entreprise.

Désormais, les mobiles sont utilisés par la majorité des collaborateurs qui en sont pourvus dès leur intégration dans l’entreprise. Cette situation va continuer de se développer notamment avec la crise sanitaire que nous connaissons et qui nous amène à diffuser la notion de travail à distance et via son mobile à un niveau jamais atteint.

Intégrer la sécurité au centre de sa gestion de flotte mobile

Comme nous l’avons évoqué, les smartphones sont aujourd’hui utilisés à grande échelle par l’ensemble des collaborateurs et permettent d’accéder à des ressources sensibles. Sécuriser sa flotte est alors une nécessité, notamment au regard du fort développement des cyberattaques. Il convient alors d’industrialiser cette gestion pour se prémunir de risques cyber. Cela passe notamment par la mise en place d’une gouvernance adaptée et l’utilisation d’outils spécifiques (MDM, etc.). En complément, il convient également de diffuser auprès des utilisateurs les bonnes pratiques à mettre en place (mot de passe à plusieurs facteurs, etc.) afin qu’ils contribuent activement à élever le niveau de sécurité.

Oui, mais voilà, cela n’est pas suffisant pour concilier vitesse, usage et sécurité. En effet, la meilleure des stratégies, la meilleure des organisations et les meilleures méthodes de travail ne peuvent être efficaces et ont peu de chances d’aboutir aux résultats attendus sans une gestion opérationnelle efficace des outils nécessaires à leur mise en œuvre. C’est aussi vrai pour les actifs du Digital Workspace qui intègrent bien entendu les smartphones.

Investir sur les aspects liés à la gestion opérationnelle

Comme nous l’avons évoqué, la planification est importante, mais insuffisante. Il faut s’assurer de la bonne gestion opérationnelle. Sur ce point, deux écoles existent : la gestion interne ou l’infogérance. Pour autant, dans les faits, l’outsourcing et l’infogérance semblent être la démarche la plus répandue au regard de l’ampleur de la tâche et de l’expertise nécessaire pour réaliser une gestion opérationnelle performante. En effet, il s’agit de gérer le parc mobile dans son intégralité ainsi que le cycle de vie des équipements et des demandes de support (prêt de mobiles sécurisés en cas de panne de son téléphone, etc.). C’est à cette condition que les entreprises pourront s’appuyer sur des parcs totalement sécurisés, et ce à tout moment. Une chose est sûre, la gestion opérationnelle est à la base de la sécurisation des flottes mobiles.