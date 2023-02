La fracture numérique

février 2023 par Michael Wolfe, Vice President, CTO, Outdoor Wireless Networks, CommScope

La réduction de la fracture numérique restera en 2023 un thème majeur. De nouvelles recherches menées par les Nations Unies ont révélé que plus de 2,9 milliards de personnes dans le monde ne sont toujours pas connectées à l’internet. Alors que nous commençons à considérer l’internet comme un service public - de la même manière que l’eau, le gaz et l’électricité - il est temps pour nous de connecter les non-connectés.

Ce n’est pas une mince affaire, les réseaux sont soumis à une pression constante pour faire face à une demande croissante, tout en évoluant avec les nouvelles technologies et en restant flexibles pour une expansion ultérieure. Il est essentiel que tous les habitants de la planète aient le même accès aux possibilités offertes par la connectivité à large bande. La réduction de la fracture numérique constituera une étape essentielle pour faciliter la fourniture d’un large éventail de services et d’applications destinés à améliorer l’efficacité et la productivité des entreprises, ainsi qu’à améliorer la vie quotidienne.

À l’horizon 2023, les fournisseurs de réseaux continueront à travailler en étroite collaboration avec les agences gouvernementales pour combler cette fracture. Ces investissements gouvernementaux dans la transformation et l’infrastructure numériques apporteront des avantages à long terme et de grande portée pour tous, tant sur le plan économique que social. Même s’il est clair qu’il reste encore un long chemin à parcourir en ce qui concerne le déploiement du haut débit, l’avenir est prometteur. En travaillant ensemble, il est possible de faire du haut débit pour tous une réalité.

Questions environnementales, sociales et de gouvernance

À l’horizon 2023, le développement durable restera un domaine d’intérêt essentiel dans tous les secteurs, y compris celui des télécommunications. Les pressions externes exercées par les consommateurs, les gouvernements et les groupes environnementaux ne cessant de croître, les chefs d’entreprise sont tenus d’agir. On estime actuellement que les opérateurs de télécommunications sont responsables de 1,6 à 3,9 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Pour rester dans la ligne de l’Accord de Paris, les télécoms doivent réduire leurs émissions de 45% avant 2030, ou risquer de contribuer aux effets irréversibles du changement climatique.

Autour du monde, on continue à voir entrer en vigueur la législation sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ; les grandes entreprises du Royaume-Uni seront tenues de divulguer leurs risques liés au climat d’ici l’année prochaine ; l’Union européenne est en train de mettre en œuvre cette législation ; et le président Biden a signé un décret pour que le gouvernement fédéral limite les émissions de GES. Se préparer et se conformer à ces diverses réglementations ne sera pas un travail facile. Les fournisseurs d’infrastructures sont dans une position unique dans la mesure où leurs réseaux sont constitués de multiples technologies qui nécessitent une alimentation électrique constante - des datacenters aux stations relais, en passant par les pylônes et les cellules, pour n’en citer que quelques-uns.

Les dirigeants des télécoms se sont déjà fixé des objectifs internes ambitieux pour réduire la consommation d’énergie et intégrer des initiatives écologiques dans les activités quotidiennes de leur organisation. Sans négliger la consommation d’énergie en amont et en aval de la chaîne d’approvisionnement, en exigeant la transparence de l’empreinte de leurs partenaires, les dirigeants pourront travailler ensemble pour s’attaquer de front au problème du changement climatique. Avec les bonnes initiatives et en gardant la durabilité à l’esprit, les entreprises de télécommunications peuvent ouvrir la voie à un avenir plus vert.

Le développement de la 5G

Dans l’ère numérique actuelle, où l’accès à Internet et les vitesses rapides sont devenus une nécessité, il reste encore beaucoup à faire dans le développement de la 5G.

Avec une récession et une crise du coût de la vie imminente, les consommateurs seront probablement contraints de commencer à prendre des décisions sur les types d’appareils et de services réseau qu’ils peuvent se permettre. Et, alors que certains pourraient revoir leurs plans à la baisse ou les annuler, d’autres passeront à de nouveaux appareils afin d’avoir accès aux avantages de la connectivité numérique améliorée que procure la 5G.

En outre, la 5G est utilisée pour améliorer l’expérience de l’utilisateur du haut débit mobile et pour permettre des services FWA (accès sans fil fixe) compétitifs. Mais, au cours de l’année à venir, la 5G devra s’étendre à davantage de cas d’utilisateurs et d’applications. À cette fin, l’industrie mettra en œuvre de manière sélective les capacités autonomes (SA) de la 5G afin de libérer tous les avantages de la technologie 5G, notamment la prise en charge de services sensibles à la latence, à haute fiabilité et à l’Internet des objets (IoT) étendu.

De tels avantages sont énormes pour les individus, les communautés et les entreprises. Qu’il s’agisse de pouvoir accéder à des services en ligne, de rester en contact plus facilement avec ses amis et sa famille - ou de gérer efficacement une entreprise depuis son domicile ou le siège d’une société.

Au cours de l’année 2023, il faut s’attendre à voir des entreprises subventionnées par des fonds publics relever le défi d’offrir un haut débit abordable. Cela ne crée pas seulement une connectivité physique, mais permet également d’accéder à cette connectivité grâce à des programmes étendus.

En outre, d’un point de vue commercial, l’année dernière, on a vu des applications telles que le metaverse, le web3, l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique pousser les fournisseurs de datacenters à se concentrer sur les capacités de périphérie afin de fournir un accès à faible latence aux données partout et à tout moment ; un changement essentiel pour soutenir la transition vers la 5G.

Ainsi, en 2023, de plus en plus de données seront sensibles à la latence et nécessiteront un accès plus rapide. Ce qui, par conséquent, continuera à pousser la migration d’une architecture de datacenter à grand cœur et petite périphérie vers une architecture à petit cœur et grande périphérie.

L’avenir des réseaux et le développement de la 6G

À l’heure actuelle, le développement des futurs réseaux est dans plusieurs années et l’industrie se concentre sur le développement de la 5G à travers les États-Unis, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Depuis l’introduction de la 5G, de nombreux éléments ont interrompu son déploiement, notamment la pénurie de main-d’œuvre et les problèmes de chaîne d’approvisionnement dus à la pandémie. Cela dit, à l’aube de 2023, il s’agira surtout de rendre les réseaux existants plus solides, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Dans le passé, la 5G s’est concentrée sur la fourniture de services sans fil plus rapides dans un cadre plus flexible, mais pour démontrer ses capacités, la 5G devra s’étendre. En d’autres termes, la 5G est encore loin de son objectif de devenir un réseau autonome et monétisable.

Dans ce contexte, les organisations publiques et privées ont déjà commencé à suggérer comment, selon elles, la 6G différera des réseaux existants. Certains ont prédit que la 6G serait une technologie d’IA native, axée sur l’apprentissage automatique, par rapport aux réseaux 5G natifs du cloud. Cela dit, nous n’en sommes qu’au stade où les organisations publiques et privées commencent à peine à conceptualiser la technologie nécessaire pour en faire la démonstration en 6G. Sera-t-on en mesure de reconfigurer les réseaux pour améliorer l’optimisation grâce à l’IA ? L’introduction de réseaux capables de détecter leur environnement deviendra-t-elle une réalité ? Seul le temps le dira.

Et, pendant cela, les entreprises continueront à planifier et à anticiper afin que le déploiement du futur réseau se fasse de manière transparente lorsque celui-ci sera proche. Mais, comme l’introduction dudit réseau ne sera pas immédiat, les fournisseurs de réseaux continuent de se concentrer sur la monétisation et l’expansion de la 5G pour que davantage de personnes puissent avoir accès à un réseau haut débit de haute qualité.