La fin des cyberassurances ? Expertise BeyondTrust

février 2022 par William Culbert, Directeur EMEA Sud de BeyondTrust

« Ces dernières années, les polices d’assurance de cybersécurité se sont généralisées dans les entreprises. Malheureusement, les répercussions des attaques de ransomware et d’autres compromissions d’ampleur ont mis à mal le modèle économique des cyberassurances. En conséquence, nombre de cyberassureurs ont augmenté leurs cotisations, cessé d’assurer des entreprises à haut risque ou même quitté le marché des cyberassurances. En 2022, il faut s’attendre à une avalanche d’annulations de cyberassurances et à de grandes difficultés pour se couvrir, avec des cotisations bien plus élevées à la clé. Pour obtenir les meilleures conditions de couverture et de tarifs, les entreprises vont devoir justifier de pratiques de cybersécurité strictes, alignées sur les exigences des assureurs. Et les assureurs n’hésiteront pas à invoquer tout défaut de mise en œuvre des contrôles de cybersécurité préconisés pour refuser l’indemnisation d’un incident ou résilier le contrat » expliquait William Culbert.