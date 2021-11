La faculté de médecine de l’Université de Paris utilise Zoom pour développer des examens cliniques à distance pour ses étudiants

novembre 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce que l’UFR de médecine de l’Université de Paris a choisi ses solutions pour développer des examens cliniques en distanciel et offrir à ses étudiants un nouvel outil pédagogique pour répondre aux contraintes imposées par la crise sanitaire. La plateforme Zoom s’est révélée être le moyen le plus facile et le plus sécurisé pour pallier l’impossibilité de faire ses évaluations en présentiel et maintenir ses activités d’enseignement à distance.

Après plusieurs tests organisés sur des groupes réduits et des groupes à plus grande échelle allant jusqu’à plus de 1 000 participants, les projets d’examens cliniques en distanciel sur Zoom se sont avérés concluants. « Les étudiants n’ont aucun problème pour se connecter. Une fois la plateforme lancée, tout fonctionne avec une bonne qualité vidéo, une connexion fluide et sécurisée en un clic et un enregistrement dans le cloud performant », souligne le docteur Donia Bouzid, chef de clinique des universités et assistant des hôpitaux aux Urgences de l’hôpital Bichat. « Nous avons travaillé main dans la main avec les équipes de Zoom pour développer une application spécifique permettant de programmer les réunions, d’envoyer les convocations aux étudiants et les invitations aux enseignants avec les scripts des sessions. »

Zoom est désormais reconnu comme un atout dans l’enseignement pédagogique de l’UFR de médecine de l’Université de Paris. « Zoom allège considérablement la logistique des établissements, nous aimerions que cela soit pérenne car ce système est plus pratique pour tous. Nous pourrions même organiser des entraînements aux examens cliniques inter-universités », commente le docteur Donia Bouzid. De plus, l’UFR de médecine de l’Université de Paris souhaite envisager Zoom comme une aide et un outil de découverte de la téléconsultation. La pandémie ayant accéléré les consultations médicales en visio, les étudiants portent de plus en plus d’intérêt à être formés à cette pratique. « Les médecins n’étaient pas formés jusqu’à présent à la téléconsultation dans leurs études. Les futures générations de médecins pourraient être formées à ces consultations vidéo à l’aide de Zoom », confirme le docteur Donia Bouzid.

Le développement de la plateforme Zoom adaptée aux examens cliniques en distanciel appelés ECOS, a été initié par les Drs Donia Bouzid et Alexy Tran Dinh, maître de conférences des universités et praticien hospitalier en anesthésie-réanimation à l’hôpital Bichat et Mme Léonore Muller, ingénieur pédagogique de l’UFR de médecine d’Université de Paris. L’Université de Paris constitue une communauté universitaire unique avec notamment plus de 25 000 étudiants au sein de sa Faculté de santé incluant l’UFR de médecine.

À propos d’Université de Paris

L’Université de Paris (UP) naît de la fusion des prestigieuses facultés de Paris V (Descartes) et de Paris VII (Diderot) : deux grands pôles médicaux parisiens, ce qui lui confère un poids beaucoup plus important au niveau international. Ces deux universités partagent désormais une UFR de médecine commune, permettant ainsi aux étudiants de profiter d’un grand panel de terrains de stages hospitaliers un peu partout en Île-de-France. L’UFR possède un grand pôle de recherche médicale et scientifique.