La direction de SERMA Safety & Security est confiée à Xavier Morin

mars 2020 par Marc Jacob

Xavier Morin a démarré sa carrière en tant que consultant en organisation chez Capgemini. Après quelques années en financements structurés au sein de la Société Générale, il rejoint en 2007 le fonds d’investissement Chequers Capital pour y exercer pendant près de 10 ans le métier d’investisseur dans des PME/ETI allant de 30 à 150 m€ de chiffres d’affaires. En tant qu’actionnaire, Xavier a ainsi participé aux réflexions stratégiques et au suivi quotidien de plusieurs entreprises. C’est au cours de son expérience chez Chequers Capital qu’il a notamment participé à l’investissement dans le groupe SERMA qu’il a suivi pendant 4 années jusqu’à sa transmission au fonds d’investissement ARDIAN. Il rejoint le groupe SERMA en 2017 pour y conduire les opérations de croissances externes et de haut de bilan. C’est dans ce cadre qu’il a notamment participé en septembre 2018 à l’acquisition de la société NES (renommée depuis SERMA NES), une société de services en cybersécurité de près de 100 personnes dont il est le Directeur Général depuis son acquisition. En février 2020, il est nommé Directeur Général de SERMA Safety & Security la maison mère de SERMA NES afin d’y poursuivre le rapprochement des deux entités et de participer au développement du métier de la sécurité au sein du groupe SERMA. Xavier Morin est diplômé des Mines de Paris et de HEC.

SERMA Safety & Security, avec sa filiale SERMA NES, représente ainsi près de 200 experts dédiés à la sécurité et la sûreté de fonctionnement. SERMA Safety & Security est ainsi un des rares acteurs qui soit capable d’adresser les problématiques sécuritaires aussi bien sur les systèmes d’informations que sur les systèmes embarqués et l’IoT.