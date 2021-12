La dernière version d’Atera s’intègre à Azure AD, renforce les fonctionnalités d’Acronis et ouvre AnyDesk aux utilisateurs Mac

décembre 2021 par Marc Jacob

Avec l’intégration d’Azure AD, les clients d’Atera peuvent maintenant importer et synchroniser les contacts des utilisateurs dont ils gèrent les parcs et qui utilisent Azure. Cette fonctionnalité facilite ainsi l’import et la mise à jour des données utilisateurs dans Atera. Cette intégration est entièrement sécurisée.

Le support d’AnyDesk pour Mac permet maintenant aux utilisateurs d’accéder à distance aux postes de leurs clients depuis leurs machines Apple. AnyDesk peut dorénavant être utilisée indifféremment sur des appareils Windows ou Mac OS pour se connecter aux appareils Windows et Mac de tous les clients, et elle est disponible gratuitement pour les utilisateurs des contrats Growth et Power d’Atera. L’intégration se fait avec le forfait Performance d’AnyDesk.

Le support des modules complémentaires Acronis permet désormais aux abonnés Acronis de profiter des dernières fonctionnalités complémentaires de la protection avancée pour personnaliser et renforcer encore davantage les services de sauvegarde, de sécurité et de restauration après sinistre.