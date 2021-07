La démarche Officity de Bouygues Construction s’appuie sur l’expertise d’iViFlo pour renforcer la digitalisation des bureaux

juillet 2021 par Marc Jacob

Bouygues Construction a lancé la démarche Officity, destinée à promouvoir une approche différenciante de l’immeuble de bureaux pour répondre aux enjeux des investisseurs, des occupants et des utilisateurs finaux. Centrée sur l’attractivité, la création de valeur et l’évolutivité du bâtiment, Officity se concrétise par une large sélection de solutions issues d’entreprises innovantes avec lesquelles un accord de coopération a été signée.

Cet accord permettra, entre autres :

L’échange d’informations commerciales et techniques permettant d’optimiser l’intégration des Solutions Innovantes dans les réponses commerciales, les études techniques et l’exécution des projets réalisés conjointement, pour répondre à des enjeux clients identifiés par Bouygues Construction.

Un partage des cas d’usages et de l’expérience clients des Solutions Innovantes dans le cadre des projets identifiés par Bouygues Construction.

Des éventuelles propositions d’adaptation des Solutions Innovantes en réponse à des usages de clients remontés par Bouygues Construction.

L’intégration commerciale et technique par Bouygues Construction de la ou des Solutions Innovantes en réponse à des projets clients. L’adaptation d’une ou de plusieurs Solutions Innovantes pour répondre à des enjeux clients identifiés par Bouygues Construction en amont d’un projet.

« L’intégration du digital dans le bâtiment est un des axes importants de notre démarche Officity : iViFlo, spécialiste reconnu de l’IoT et du smart building, est un atout supplémentaire pour faire d’Officity la référence la plus complète en matière de digitalisation de l’immobilier de bureaux » déclare Fabrice Poline, Responsable Marketing de la démarche Officity.

« Cet accord entérine notre capacité à accompagner efficacement les constructeurs et bailleurs dans leur démarche smart building. Nous sommes plus que jamais engagés auprès du secteur du BTP afin de proposer une meilleure expérience des usagers des bâtiments, qu’il s’agisse de résidents, de professionnels ou des visiteurs, avec notre solution iViPlay », commente Hani Attalah, Fondateur et Président Directeur Général d’iViFlo.

Depuis 2007, iViFlo, acteur de la transformation digitale et de la cybersécurité, et contribue à la stratégie de smart building de grandes entreprises.

A propos de Bouygues Construction :

Avec 58 000 collaborateurs responsables et engagés dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des énergies et des services. Leader de la construction durable, le groupe fait de l’innovation partagée sa première valeur ajoutée et place la santé et la sécurité comme des priorités absolues. Il s’est engagé à baisser de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et propose à ses clients une large gamme de solutions bas carbone.

En 2019, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 13,4 milliards d’euros.