La cybersécurité préoccupation principale des responsables informatiques français

septembre 2023 par JumpCloud

JumpCloud Inc. présente les conclusions de son rapport bi-annuel sur les tendances informatiques des PME françaises en 2023 menée auprès d’administrateurs informatique en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

La dernière édition du rapport montre que, si les nouveaux modes de travail sont devenus la norme, les PME sont toujours inquiètes face aux menaces en matière de cybersécurité. En effet, 63,3 % des responsables informatiques déclarent qu’au premier trimestre 2023 le principal défi auquel ils ont été confrontés est la sécurité. Parmi ces défis, le déploiement de nouvelles applications et la gestion des employés à distance sont aussi au cœur des préoccupations des répondants respectivement à 48,3 % et 42,1 %.

Si ces derniers mois, la récession a été au cœur des conversations, les indicateurs semblent être au vert pour beaucoup de responsables informatiques interrogés. Selon l’étude, la grande majorité (75,3%) des répondants ont enregistré une hausse du budget IT au premier semestre et s’attendent pour 61,6 % d’entre eux à une nouvelle augmentation pour le second semestre. Des investissements sur lesquels les PME s’assurent de respecter les lois et les réglementation en matière de conformité.

Une reprise encourageante qui influence positivement la satisfaction des personnes interrogées malgré des paradoxes. Les responsables IT restent confiants et optimistes : 86 % d’entre eux se disent autant voire plus heureux au travail qu’il y a un an même si 77 % se sentent débordés.

Parmi les préoccupations évoquées, les répondant s’inquiètent particulièrement de la gestion des collaborateurs à distance. En effet, si ce nouveau mode de travail est devenu une norme pour les PME, il entraîne de nouvelles problématiques, telles que le besoin de nouveaux outils pour assurer la continuité des activités et les coûts qui y sont liés.

On observe d’ailleurs que ce besoin a créé une proliférations des outils : plus d’un tiers des répondants (38,9 %) déclarent avoir besoin de huit à dix-neuf solutions de gestion du cycle de vie des collaborateurs. C’est pour cela que 72,9 % préféreraient utiliser une solution unique pour travailler.

Alors si l’utilisation de multiples solutions au sein de l’entreprise peut paraître nécessaire, elle peut comporter des risques, en particulier en matière de sécurité.

Si 67,5% des responsables informatiques français estiment que les collaborateurs qui travaillent à distance suivent mieux les recommandations de sécurité que l’année dernière, lorsqu’on leur demande quelles sont leurs principales craintes en matière de sécurité, les réponses se portent majoritairement sur celles liées aux comportement des collaborateurs : ransomware (34,7 %), utilisation de réseaux non protégés (25,9 %), utilisation du même mot de passe pour différentes applications (20,2 %), partage des appareils utilisés pour travailler avec la famille et les amis (16 %).

Alors s’il est primordial de protéger l’infrastructure de l’entreprise, il est essentiel que les entreprises et les collaborateurs soient conscients de l’importance de la sécurité. Pour y parvenir, il faut développer tout mettre en œuvre pour sensibiliser les collaborateurs et les dirigeants pour créer une véritable culture de la sécurité.

L’une des solutions pour réduire les risques consiste à proposer une solution de gestion des mots de passe qui n’est pas déployée dans plus d’un tiers des entreprises. La raison : les coûts ! Pour plus de deux tiers (69,5 %) des interrogés les coûts associés aux solutions de gestions des mots de passes ne sont pas une priorité ou sont trop élevés. D’ailleurs, 26,8 % des répondants pensent que leur organisation réduira ses dépenses en matière de cybersécurité au cours de la prochaine année.

« Les administrateurs ont besoin d’agilité et d’une gestion centralisée, comme le montre cette étude. Ils sont à la recherche d’une approche informatique ouverte qui tienne cette promesse. », a déclaré Denis Dorval, Vice-Président EMEA & APAC de JumpCloud.

« En France, la sécurité des infrastructures reste une préoccupation majeure pour les PME, alors il est important de mettre à disposition une plateforme qui propose une approche qui unifie et centralise les identités et leur permet d’évoluer en toute sécurité tout en restant efficace et en réduisant les coûts. »

Méthodologie de l’étude

Dans le cadre de cette étude, JumpCloud a interrogé 1221 décideurs informatiques (vice-présidents, directeurs et managers) de PME en France au Royaume-Uni et aux États-Unis, dans des organisations comptant moins de 2 500 employés. L’enquête en ligne a été menée par Propeller Insights, entre le 12 et le 24 mai 2023.