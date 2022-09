La cybersécurité pour les plus vulnérables : Hackers Without Borders et YesWeHack annoncent un partenariat pour protéger les ONG

septembre 2022 par Marc Jacob

L’ONG Hackers Sans Frontières (HSF) et la première plateforme européenne de bug bounty YesWeHack annoncent leur partenariat étroit - travaillant ensemble pour protéger les organisations à but non lucratif des cyberattaques. YesWeHack fournira à HSF un accès gratuit à sa plateforme de bug bounty à cette fin. Les hackers éthiques y sont mis en relation avec des ONG qui souhaitent sécuriser leurs infrastructures contre les cyberattaques.

Les programmes humanitaires sont protégés par des hackers éthiques

Les cyberattaques sont en augmentation. Cette tendance a un impact particulier sur les organisations à but non lucratif et les victimes de conflits armés. En tant qu’organisation indépendante et neutre, HSF leur fournit une cyberprotection et une assistance, par exemple en analysant les sites web des organisations de réfugiés et de migrants, en sécurisant les données personnelles, en protégeant les établissements de soin et en les informant sur les menaces en ligne. Dans le cadre de ce partenariat, HSF reçoit désormais le soutien de YesWeHack, qui regroupe des experts en cybersécurité.

YesWeHack fournit à HSF un accès gratuit à sa plateforme de Bug Bounty. Les programmes humanitaires peuvent y être lancés et passés au crible à la recherche des vulnérabilités par plus de 40 000 chercheurs certifiés. Utiliser les mêmes méthodes d’attaque que les pirates informatiques malveillants est un élément fondamental pour se protéger de manière exhaustive contre les cybermenaces. Afin de verser des récompenses aux chasseurs et de rendre les programmes attractifs pour eux, des capitaux sont collectés via des campagnes de crowdfunding.

Engagement à recruter de jeunes talents dans la communauté des hackers éthiques

Le partenariat entre HSF et YesWeHack comprend également une collaboration étroite entre HSF Academy et YesWeHackEDU. Ensemble, les deux initiatives éducatives s’engagent à recruter de jeunes talents pour la communauté des hackers éthiques et à les former en conséquence. À cet effet, en particulier pour ces tâches, il convient d’encourager et de susciter des vocations chez les femmes, car elles n’ont guère été représentées dans ce domaine jusqu’à présent. Grâce aux plateformes éducatives YesWeHackEDU et HSF Academy, les futurs experts sont formés à la méthodologie d’analyse des vulnérabilités et des risques. La méthodologie éprouvée de YesWeHack sous-tend le positionnement de HSF dans l’éducation et la formation.

« Fondamentalement pour YesWeHack, il s’agit de mettre en relation ceux qui peuvent aider et ceux qui ont besoin d’aide. Ici, cet engagement prend tout son sens - c’est une forme d’accomplissement pour nous, et nous sommes vraiment reconnaissants de le faire avec HSF » a déclaré Guillaume Vassault-Houlière, co-fondateur et PDG de YesWeHack.

« Ce partenariat unique renforce notre positionnement en matière d’éducation et soutient notre projet HSF Academy, où nous formons particulièrement des jeunes et des femmes tout en fournissant aux ONG du contenu éducatif et de sensibilisation », a ajouté Karim Lamouri, Président de HSF.