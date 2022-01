La cybersécurité des OT compte aussi : une approche holistique est nécessaire

janvier 2022 par Eric Rueda, Responsable du développement commercial zone EMEA, Eaton

Dans le scénario actuel, où les cyberattaques contre les infrastructures critiques restent une menace des plus importantes - et par leur ampleur et par leurs conséquences potentielles – les entreprises sont confrontées à ces défis multiples qui doivent être résolus rapidement donc avec agilité et efficacité. Prendre conscience ou pas de ces menaces permettront à une entreprise de s’en prémunir et donc de poursuivre sa croissance sur le marché, dans le cas contraire de s’exposer à des blocages dommageables pour son activité mais aussi pour sa réputation.