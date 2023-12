La cyberguerre met en péril les infrastructures critiques, selon Tenable

décembre 2023 par Bernard Montel, EMEA Technical Director et Security Strategist de Tenable

Des menaces pèsent sur les infrastructures critiques, comme on a pu le constater avec les attaques récentes en Iran et en Serbie. Le commentaire de Bernard Montel, EMEA Technical Director and Security Strategist, Tenable sur les effets de la cyberguerre actuelle :

"Nous constatons une augmentation des attaques visant les infrastructures critiques, en particulier dans le secteur de l’énergie, telles que les récentes attaques subies par l’Iran et la Serbie. Ces attaques ont un impact considérable sur la vie des citoyens.

En août, un rapport de l’Agence internationale de l’énergie a révélé que les cyberattaques se multipliaient dans le secteur de l’électricité et le vice-ministre polonais de l’énergie, Ireneusz Zyska, a affirmé que, lors d’une visite au centre d’exploitation du réseau polonais, il avait vu des preuves de milliers d’attaques sur leur réseau énergétique.

L’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), le NCSC (Centre national de cybersécurité du Royaume-Uni), la NSA (Agence nationale de sécurité des États-Unis), la CISA (Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures), l’ACSC (Centre australien de cybersécurité de la Direction des transmissions) et d’autres autorités internationales chargées de la cybersécurité ont tous mis en garde contre des attaques visant des organisations d’infrastructures critiques dans leur pays et dans le monde entier. Les menaces de cette nature ne feront qu’augmenter au fur et à mesure de l’évolution de la guerre moderne, notamment en raison de l’aggravation des tensions politiques et des conflits à travers le monde. L’attaque des pompes à essence, comme nous l’avons vu avec l’attaque de Colonial Pipeline il y a deux ans, est une cible clé pour infliger un malaise généralisé.

Il est impératif que les organisations opérant dans le secteur de l’énergie, et toutes celles identifiées comme relevant de la technologie opérationnelle, prennent des mesures pour renforcer leurs défenses de manière proactive afin de contrecarrer les cyberattaques. Il s’agit notamment d’identifier les points d’entrée potentiels afin de déterminer s’il existe des faiblesses là où les efforts de réduction des risques auront le plus d’impact.”