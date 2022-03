La cyber prévention est-elle réellement présente dans les programmes des politiques ?

mars 2022 par Certilane

En effet, le numérique est partout : commerce, industrie, services publics... autant de situations représentant un risque potentiel pour les internautes. De plus, au-delà des menaces “traditionnelles” qui vont peser sur les entreprises ou utilisateurs en ligne : piratage, vols de données, rançongiciels, phishing, etc., les cybermenaces engendrent une perte de confiance des internautes envers les entreprises. Par conséquent, pour faire face à ces problématiques et réduire efficacement les risques liés au numérique, la cybersécurité apparaît désormais comme indispensable.

La cybersécurité est d’ailleurs un secteur promis à un bel avenir : la sécurité numérique a généré +9,2% de croissance en 2021**, soit 2,7 milliards d’euros, et la croissance du secteur du numérique pour 2022 est estimée à +7,1%. De même, les nombreuses formations proposées pour répondre à une demande croissante des entreprises montrent le dynamisme de ce secteur pour l’emploi et confirment ainsi cette tendance

Ainsi, si la mise en place d’un système renforcé pour lutter contre les cybermenaces fait l’unanimité auprès des candidats, il apparaît également indispensable d’établir un plan efficace de cyberprévention.

Pour aller vers un monde digital dépollué et un climat de confiance sur Internet, Certilane apparaît comme LA solution. Référence en matière de cyber prévention, la solution brevetée (Europe, US, Chine) d’authentification est 100 % efficace pour lutter contre les risques croissants d’hameçonnage et d’arnaques sur Internet. L’application simple à installer et à utiliser permet de distinguer le vrai du faux en un clic, de façon instantanée, anonyme et totalement sûre grâce au robot cyber-protecteur Robin.

“Chez Certilane nous sommes fiers de proposer une solution préventive. Notre objectif est de permettre à tous les acteurs (administrations, entreprises, internautes) de retrouver la confiance sur le web en échangeant en toute sérénité. Les bénéfices de la prévention dans le domaine médical ne sont plus à prouver, et bien il en est de même pour la cyber prévention dans le domaine numérique.”

