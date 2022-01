La course à la voile The Ocean Race choisit Acronis

janvier 2022 par Marc Jacob

Acronis fournira une cyberprotection pour l’infrastructure technologique de The Ocean Race, et garantira la sécurité des opérations tout au long de l’itinéraire de la course autour du monde avec l’aide de son nouveau partenaire #CyberFit, Ingram Micro

Crédit photo : Sailing Energy/The Ocean Race

Ingram Micro, un distributeur mondial d’innovations technologiques et de services, sera le partenaire officiel #CyberFit, dans le cadre du programme Acronis #TeamUp Program.

« Acronis est fier de ce partenariat avec The Ocean Race, une course dont les participants veillent en tout point à respecter l’environnement. Toutes catégories sportives confondues, des équipes utilisent volontiers la solution Acronis Cyber Protect pour optimiser leurs opérations de cybersécurité et accroître l’efficacité de leur cyberprotection » commente Jan Jaap Jager, Chief Revenue Officer d’Acronis et membre du comité consultatif.

Rik Roukens, directeur technologique de The Ocean Race : « La technologie et l’innovation sont centrales dans l’organisation de The Ocean Race. Voilà près de 50 ans que nous repoussons sans cesse les limites pour faire vivre notre sport dans les meilleures conditions à nos fans et partenaires du monde entier. Maintenant qu’Acronis devient notre partenaire officiel de cyberprotection, nous allons intensifier nos efforts avec l’assurance de bénéficier des meilleurs systèmes de protection des données et de reprise après sinistre. »

The Ocean Race, course à la voile autour du monde en équipage, est largement considérée comme l’une des plus périlleuses ; les concurrents traversent les parties les plus reculées de l’océan et le tracé de la course en sept étapes passe au large de neuf grandes villes emblématiques. Pour connaître le calendrier et le programme de la course, cliquez ici

« La question de la protection est primordiale pour les organisateurs de The Ocean Race, que ce soit pour la sécurité des navigateurs ou pour la protection des océans au travers d’initiatives scientifiques et d’acquisition de connaissances. Grâce à Acronis, la protection de notre infrastructure technologique occupe également désormais le premier plan », explique Rik Roukens.

Acronis est partenaire de nombreuses équipes de différentes disciplines sportives, sports automobiles, football, base-ball, voile. The Ocean Race bénéficiera ainsi de la très grande expérience d’Acronis du déploiement de solutions innovantes au service des plus grandes organisations du monde du sport.

Les fournisseurs de services gérés (MSP) qui souhaitent participer au programme Acronis #TeamUp Program pour soutenir des équipes d’élite sont invités à visiter : https://www.acronis.com/en-us/lp/ms... Pour Jan Jaap Jager, Chief Revenue Officer d’Acronis et membre du comité consultatif : « The Ocean Race est l’une des courses autour du monde qui met le plus à l’épreuve les participants, c’est la plus longue et la plus périlleuse, où chaque équipage doit mobiliser toutes ses ressources pour ne faire qu’un face à Mère nature. De même, la cyberprotection suppose de pouvoir compter sur une solution intégrée capable d’évoluer continuellement pour apporter les meilleures garanties de protection face aux cybermenaces actuelles. Nous sommes donc ravis de devenir partenaires de The Ocean Race et d’accueillir Ingram Micro comme nouvel MSP Acronis #CyberFit. »

Ingram Micro Cloud est une entreprise britannique, développeur n°1 de solutions technologiques cloud à forte croissance. Partenaire officiel #Cyberfit, Ingram Micro Cloud aide ses clients du monde entier à tirer le meilleur profit des solutions Acronis au travers d’une offre complète de produits et de services. Fort de sa grande expertise de la cybersécurité, des offres IaaS, SaaS et Modern Workplace, Ingram Micro Cloud leur permet de servir leurs marchés respectifs avec le maximum d’efficacité et de sécurité.

Ovi Gherghel, directeur Cloud & Cyber Security Ingram Micro pour le Royaume-Uni et l’Irlande, déclare : « A l’image de The Ocean Race, l’univers de la cybersécurité s’apparente à de nombreux égards à l’exploration d’eaux tumultueuses avant de franchir la ligne d’arrivée. Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Acronis et The Ocean Race qui nous permettra d’apporter les meilleures solutions de protection du marché à ceux qui nous font confiance. Nous abordons ce partenariat avec un vif enthousiasme et souhaitons aux concurrents une formidable course 2022 dans les meilleures conditions de sécurité possible. »