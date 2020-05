La conférence Amazon Business Exchange 2020 aura lieu les 6 et 7 octobre prochains

mai 2020 par Marc Jacob

ABX est un événement gratuit qui permet aux professionnels européens des achats d’échanger, de partager et de s’enrichir des expériences de chacun. Après une première édition réussie qui s’est tenue à Londres l’année dernière et qui a accueilli de nombreux conférenciers pour aborder des sujets aussi divers que la fabrication, la construction, la conception et l’innovation, ABX 2020 se concentrera sur les problématiques actuelles.

Lors de conférences, experts et professionnels de différents secteurs partageront leurs réflexions concernant l’évolution de l’entreprise en période de turbulences, la conception d’un espace de travail agile dans un contexte inédit et la rationalisation des achats de façon innovante. Les conférences seront diffusées en anglais, mais elles seront sous-titrées en direct en français, allemand, italien et espagnol. Les professionnels des achats qui souhaitent être tenus informés de la date d’ouverture des inscriptions sont invités à se rendre sur le site web d’ABX 2020 et www.amazon.fr/abx.

Le programme des conférences ainsi que la liste des intervenants qui interviendront lors de cette seconde édition seront communiqués dans les semaines à venir.