La collaboration professionnelle représente le nouvel horizon informatique

septembre 2021 par Frédérique Liaigre, Présidente de Verizon France

De nombreuses entreprises étaient grandement préoccupées par la productivité et la collaboration professionnelle durant les premiers mois de la pandémie. Plus d’un an plus tard, alors que la réalité des télétravailleurs se fait sentir, de nombreuses sociétés ont cependant découvert quelque chose de formidable : en adoptant une approche de collaboration adéquate, il est possible de découvrir, voire de créer, de nouvelles méthodes de travail.

Les enjeux sont toutefois de taille et nécessitent bien plus qu’une stratégie opérationnelle innovante. Les difficultés continuent de se profiler, notamment l’évolution rapide du télétravail, les exigences de relations numériques allégeant la charge des employés ainsi que la nécessité de diversifier les capacités et les sources de revenus. L’optimisation fluide de la conversation, de la collaboration et de la productivité entre les périphériques, les platesformes et les applications s’avère plus importante que jamais.

Lorsqu’elle est soutenue par une stratégie informatique robuste, la collaboration professionnelle efficace garantit la flexibilité, autorise une véritable transformation digitale et permet aux entreprises de traverser les changements constants caractérisant l’environnement opérationnel actuel.

Les tendances façonnant l’avenir de la collaboration professionnelle

Dans un avenir défini par les répercussions de la pandémie, le télétravail et l’éloignement des populations des grandes villes inciteront les entreprises de nombreux secteurs d’activité à suivre les tendances émergentes de la collaboration professionnelle. Tirer parti des outils de collaboration professionnelle sophistiqués leur permettra de résoudre ces problèmes essentiels.

Réalité étendue

L’avenir est un terrain favorable pour la réalité étendue et ses formes immersives, principalement la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte. À titre d’exemple, l’expérience d’achat augmentée d’IKEA permet aux clients de projeter des meubles virtuels chez eux via une application pour smartphone. La réalité étendue sera un moteur essentiel de l’industrie du commerce de détail en redéfinissant le point de service ainsi qu’en transformant le lieu d’achat et la source de revenus.

Dans le nouveau monde du télétravail distribué, les employés pourront parfois connaître la réalité étendue avant de connaître un client. La réalité étendue émerge en tant qu’outil populaire de formation des employés ainsi que d’initiatives de formation et développement.

Étant donnée l’évolution de l’idée même de la manière et du lieu où les tâches se déroulent, les entreprises nécessiteront des modes de collaboration novateurs capable de s’adapter aux relations complexes entre les clients et les services d’assistance essentiels aux opérations.

Intelligence artificielle et big data

Bien que souvent abordés séparément, l’intelligence artificielle (IA) et le big data convergent. C’est pourquoi les sociétés doivent comprendre comment ces deux concepts s’associent de manière à affronter les enjeux des flux de travail opérationnels et de l’expérience client. Quel que soit le secteur d’activité, une coopération entre les spécialistes des différentes disciplines informatiques est ainsi nécessaire.

À titre d’exemple, la pandémie a incité le secteur bancaire à recourir à des kiosques en libre-service s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience client. Afin d’extraire la meilleure valeur ajoutée de telles technologies, les scientifiques des données devront travailler avec les autres professionnels de l’informatique chargés de gérer les énormes jeux de données.

Tous ces facteurs accroissent la nécessité d’outils de communications unifiées et de collaboration professionnelle répondant aux besoins des utilisateurs, aux objectifs des entreprises ainsi qu’aux enjeux uniques de chaque secteur d’activité.

Assurer une collaboration professionnelle fructueuse

Pour garantir la réussite de l’avenir de la collaboration professionnelle, les initiatives devront positionner la collaboration comme un outil de base de la stratégie opérationnelle d’une entreprise. La collaboration était autrefois une valeur ajoutée, mais les environnements professionnels complexes en constante évolution d’aujourd’hui et de demain rendent obligatoire son intégration au cadre stratégique de chaque société.

En pratique, il convient de déterminer la manière d’harmoniser la stratégie mobile, les outils de collaboration professionnelle, les platesformes logicielles et votre réseau pour favoriser une approche collaborative holistique. À mesure que notre mode de travail nous entraîne vers un avenir indépendant de l’emplacement, les décisionnaires stratégiques devront privilégier la mobilité et un réseau interconnecté afin de répondre aux besoins complexes mais interdépendants des clients et des services administratifs et informatiques.

Il ne fait aucun doute que cette situation causera des difficultés à de nombreuses entreprises, en particulier du point de vue des talents et des ressources. Les dirigeants informatiques et opérationnels en tireront parti en axant leurs efforts sur l’efficacité pour combler les lacunes (par exemple en se déchargeant des tâches laborieuses) et choisir les solutions optimales.

L’avenir de la collaboration professionnelle s’annonce radieux, mais le chemin pour y parvenir est long et sinueux. Il conviendra de procéder à des études comparatives et des évaluations minutieuses afin de surveiller et traiter les métriques et les résultats qualitatifs de différents domaines, parmi lesquels :

• Le taux de participation et les utilisateurs actifs

• La satisfaction et la rétention des employés, en particulier concernant les postes pour lesquels la pandémie a entraîné un accroissement du taux d’épuisement professionnel

• L’incidence sur les coûts et les marges

• Les interactions transversales.

La sélection du partenaire de collaboration adéquat sera essentielle à votre réussite. Optez pour un prestataire de services gérés qui comprend les enjeux du secteur et peut fournir des solutions développées et testées dans des domaines ayant évolué plus rapidement quant à la collaboration et aux communications unifiées.