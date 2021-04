La chaire CYBER CNI poursuit ses rendez-vous mensuels de conférences pour tous sur le thème de la cybersécurité

avril 2021 par Marc Jacob

L’événement consiste en un exposé d’expert d’environ 40 minutes suivi d’une discussion de 30 minutes.

La série de conférences Cyber CNI Speaker vise à sensibiliser tous les publics aux questions de cybersécurité et à mieux les faire comprendre. Elle veut permettre un dialogue continu entre les experts de l’industrie et des universités et le grand public, (citoyens, familles, étudiants, entreprises, organismes publics ...). Les événements se déroulent dans le Grand Amphithéâtre d’IMT Atlantique à Rennes (Cesson-Sévigné) et sont diffusés en direct sur Youtube, permettant une participation à distance au niveau mondial et comprenant un outil pour participer à la discussion.

Prochain rendez-vous « Identifier rapidement les cyberrisques pertinents avec la méthode EBIOS RM, par Tony Hedoux, Sécrétaire Général du club Ebios France, le 28 avril à 17h

Programme et inscription : https://talk.cybercni.fr/

Retrouvez les éditions précédentes sur YouTube :

« Accélérer les formations en Cyber et innover : deux challenges relevés par Airbus Cybersecurity », par Frédéric Julhes, CEO d’Airbus CYBERSECURITY SAS, le 27 janvier 2021 - https://www.youtube.com/F.Julhes CEO Airbus Cybersecurity

« Sécuriser les maisons intelligentes », par Muhammad Usman, Maître de Conférence à l’université de « South Wales » membre du groupe de travail CYBER, le 24 février 2021 - https://www.youtube.com/M.Usman South Wales University

« Lutter contre les failles de sécurité grâce à une gestion fiable des données », par Sylvain Guilley, cofondateur et CTO de Secure IC , le 31 mars 2021 - https://www.youtube.com/S.Guilley CTO Secure IC