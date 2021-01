La chaire CYBER CNI annonce « Your monthly Cybersecurity Speaker Series »

« Accélérer les formations en Cyber et innover : deux challenges relevés par Airbus Cybersecurity »

Cette première conférence montrera comment AIRBUS Cybersecurity participe activement aux formations d’experts Cyber à travers plusieurs méthodes et donnera quelques exemples concrets d’innovation en cours en Cybersécurité, notamment en terme de détection de malwares et de coopération sur des thèses et recherches.

La série de conférences Cyber CNI est un événement mensuel gratuit qui a lieu le dernier mercredi du mois de 17h à 18h30.

L’événement consiste en un exposé d’expert d’environ 40 minutes suivi d’une discussion de 30 minutes.

La série de conférences Cyber CNI Speaker vise à sensibiliser tous les publics aux questions de cybersécurité et à mieux les faire comprendre. Elle veut permettre un dialogue continu entre les experts de l’industrie et des universités et le grand public, (citoyens, familles, entreprises de petite et grande taille, organismes publics etc). Chacun d’entre nous est concerné. Les événements se déroulent dans le Grand Amphithéâtre d’IMT Atlantique à Rennes (Cesson-Sévigné) et seront diffusés en direct sur Youtube (https://talk.cybercni.fr/), permettant une participation à distance au niveau mondial et comprenant un outil pour participer à la discussion.

Comment la transformation numérique change nos vies

La pandémie COVID-19 a montré à chacun d’entre nous les avantages des technologies de l’information. Elle nous permet de travailler à distance, de vivre à distance, et surtout de garder des contacts à distance - avec les plus jeunes et les plus âgés, les plus proches, et même les nouveaux venus. Notre société s’appuie de plus en plus sur les technologies de l’information et de l’exploitation. On peut citer comme exemples l’approvisionnement en eau, en énergie, en chaleur et en froid, les communications, les soins de santé, la production et la transformation des biens, les transports, la sécurité nationale, le secteur bancaire, la recherche et l’éducation, ou encore la production alimentaire.

Le point commun à tous ces domaines est qu’ils font un usage intensif de systèmes informatiques distribués en réseau. Ces systèmes peuvent être attaqués de nombreuses façons. Ce n’est plus seulement un problème pour les « pro » de l’informatique, car les systèmes informatiques sont essentiels pour chacun d’entre nous. Les effets des "cyber-attaques" vont des coupures de courant à l’effondrement des secteurs de la santé ou des banques.

Programme et inscription (à noter que les intervenants s’exprimeront en anglais)

