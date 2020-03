La certification HDS de ITS Integra maintenue à l’issu de son premier audit de surveillance

mars 2020 par Marc Jacob

ITS Integra annonce avoir passé avec succès son premier audit de surveillance de sa certification HDS, dans un contexte où la volonté de l’infogérant et opérateur multi-Cloud est de placer la Sécurité au centre de ses solutions.

L’ensemble des périmètres de la certification HDS sont intégrées en couvrant à la fois l’activité d’hébergeurs d’infrastructures physiques et celle d’hébergeurs infogéreurs. Le Directeur Général de ITS Integra, Geoffroy de Lavenne, remet cette annonce dans le contexte quand il évoque :

Se positionnant comme acteur de confiance auprès de ses clients, ITS Integra propose des Services managés sur ses propres infrastructures Cloud, celles des clients où qu’elles soient et sur les grandes plateformes de Cloud public.

Pour certains acteurs le statut de Cloud provider français reste une obligation et il s’agit donc de leur apporter le plus de flexibilité possible en innovant dans les solutions proposées, tendant vers le modèle Cloud public mais sur des infrastructures privées ou semi-privées. Ainsi, ITS Integra enregistre avec beaucoup de fierté la signature d’un nouveau client au 4ème trimestre 2019 et non des moindres, puisqu’il s’agit de Santé Publique France (Agence Nationale de Santé Publique).

ITS Integra ne compte pas s’arrêter là et prévoit d’ores et déjà de nouvelles initiatives et alliances sur ce secteur en 2020.