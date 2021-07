La carte de paiement biométrique de Thales : une innovation sécurisée à portée de doigt

juillet 2021 par Marc Jacob

Les cartes de paiement sont des objets familiers, qui font partie de notre quotidien. Elles ont rapidement évolué ces dernières années, avec l’émergence de la technologie sans contact. Au cœur de cette évolution, Thales aide les banques à sans cesse réinventer la carte et à offrir la meilleure expérience de paiement. Dotée d’un capteur biométrique, cette nouvelle carte innovante offre une sécurité et une commodité accrues à son utilisateur. Cette toute dernière génération de cartes représente une avancée majeure dans le secteur des paiements.

La carte biométrique sans contact simplifie considérablement les paiements de proximité et fournit un niveau essentiel de confidentialité et de confiance. Les données biométriques de l’empreinte digitale de l’utilisateur sont enregistrées sur la carte via un processus simple et sécurisé d’enrôlement personnel, réalisé à la maison ou en banque. De plus, aucune donnée biométrique utilisée pour l’enrôlement n’est partagée avec un tiers. L’empreinte enregistrée sur la puce de la carte est uniquement utilisée pour fournir une authentification locale du porteur au moment du paiement sans contact. Ni le vendeur, ni la banque n’a accès aux données biométriques, qui restent conservées en toute sécurité sur la puce de la carte.

En termes de sécurité, la carte biométrique signifie qu’en cas de perte ou de vol, elle est totalement inutilisable sans l’empreinte digitale de son propriétaire pour authentifier une transaction sans contact. Avec un environnement de paiement aussi fiable, il n’est donc pas nécessaire de fixer un plafond de paiement. Lorsque l’empreinte digitale du titulaire ne peut être utilisée, comme lors d’un retrait au distributeur, l’utilisation d’un code PIN reste possible.

La carte de paiement biométrique sans contact EMV de Thales est la seule solution du secteur à être entièrement certifiée par les principaux systèmes de paiement EMV comme MasterCard et Visa. Après une série d’essais concluants aux quatre coins du globe, la solution a été commercialisée dans plusieurs pays.

« Après un pilote concluant avec la carte de paiement biométrique de Thales, nous avons décidé de la proposer à tous nos clients. Cette solution premium relève plusieurs défis, à savoir la commodité, la sécurité et le sans contact. Une procédure d’enrôlement, simple mais pour autant rigoureuse, a été mise en place en agence pour que les données biométriques ne sortent jamais de la carte. Il s’agit là d’une condition préalable importante car la confidentialité des données de nos clients est pour nous essentielle. », a déclaré Jean-Marie Dragon, responsable des paiements et des cartes chez BNP Paribas.