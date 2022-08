La campagne d’information "HaiEnergy" en faveur de la RPC exploite l’infrastructure d’une société de relations publiques pour diffuser du contenu sur des sites d’information non authentiques

août 2022 par Mandiant Threat Intelligence

Mandiant a identifié une campagne d’opérations d’information (OI) en cours qui exploite un réseau d’au moins 72 sites d’information présumés inauthentiques et un certain nombre de médias sociaux présumés inauthentiques pour diffuser des contenus stratégiquement alignés sur les intérêts politiques de la République populaire de Chine (RPC). Les sites se présentent principalement comme des organes d’information indépendants provenant de différentes régions du monde et publient des contenus en 11 langues. Sur la base d’indicateurs techniques, Mandiant pense que ces sites sont liés à Shanghai Haixun Technology Co., Ltd (上海海讯社科技有限公司), une société chinoise de relations publiques (RP) (désignée ci-après par "Haixun").

Les récits promus par la campagne critiquent les États-Unis et leurs alliés, tentent de remodeler l’image internationale du Xinjiang en raison de la surveillance internationale croissante, et expriment leur soutien à la réforme du système électoral de Hong Kong - un changement qui a donné à la RPC plus de pouvoir sur l’examen des candidats locaux. Outre ces thèmes plus généraux, la campagne s’est appuyée sur des contenus fabriqués de toutes pièces pour discréditer les opposants qui ont critiqué le gouvernement chinois, notamment l’homme d’affaires chinois Guo Wengui (Miles Kwok) et l’anthropologue allemand Adrian Zenz, connu pour ses recherches sur le Xinjiang et le génocide de la population ouïghoure dont la Chine aurait été victime.

Compte tenu des tactiques, techniques et procédures (TTP) distinctives employées par cette campagne, Mandiant classe cet ensemble d’activités comme une campagne à part entière, baptisée "HaiEnergy", en raison de l’utilisation par la campagne d’une infrastructure attribuée à Haixun et de services présentés par la société de relations publiques comme des "paquets d’énergie positive". Notamment, le terme " énergie positive " (正能量) est un terme important à l’ère de Xi Jinping qui désigne les messages donnant une image positive du Parti communiste chinois (PCC), du gouvernement chinois et de ses politiques.

Malgré les capacités et la portée mondiale de cette campagne, il existe au moins quelques preuves suggérant que HaiEnergy n’a pas réussi à générer un engagement substantiel en dehors de l’amplification inauthentique que Mandiant a identifiée - une limitation qu’ils ont également notée dans leur récent rapport public sur DRAGONBRIDGE. L’utilisation par la campagne de l’infrastructure liée à Haixun est plus intéressante, car elle suggère les tendances récentes entourant l’externalisation des OI à des tiers, ce qui peut rendre les OI plus accessibles et aider à obscurcir l’identité d’un acteur.