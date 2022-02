La branche channel de Tenable se renforce

février 2022 par Marc Jacob

Tenable® a atteint le nombre de 100 partenaires et 200 intégrations uniques dans son écosystème de partenariat. Disponible gratuitement avec tous les produits Tenable, l’écosystème étendu simplifie le processus de gestion des vulnérabilités pour les clients en leur permettant d’intégrer les informations de Tenable à d’autres applications de sécurité de leur environnement. Ils bénéficient ainsi d’une meilleure visibilité et de flux de travail automatisés, et sont en mesure de gérer les informations d’identification, de corréler les menaces, de résoudre les problèmes, d’enrichir les systèmes et de sécuriser plus efficacement le cloud.