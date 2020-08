La baie FlashArray//C est disponible

août 2020 par Marc Jacob

Pure Storage annonce la deuxième génération de FlashArray//C. Celle-ci réduit de manière significative le coût de l’exécution des charges de travail axées sur la capacité, éliminant ainsi le besoin de baies de stockage hybrides traditionnelles. Seule baie de stockage 100% QLC, FlashArray//C repose sur la technologie DirectFlashTM et la plateforme logicielle Purity de Pure Storage afin d’offrir un niveau de performance élevé et des fonctionnalités à des coûts avantageux. Cette avancée marque une nouvelle étape pour Pure, qui s’est donné pour mission de rendre la technologie flash accessible pour tous les cas d’usage et ce à travers l’ensemble de son portefeuille de produits et de solutions.

Pour relever les défis actuels, les entreprises doivent se concentrer à la fois sur l’innovation et l’excellence opérationnelle, misant sur l’efficacité pour libérer des ressources humaines et financières et les investir dans de nouvelles priorités. Pourtant, jusqu’à présent, les problématiques économiques et techniques liées aux systèmes de stockage hérités ont forcé les entreprises informatiques à distinguer les charges de travail nécessitant des performances particulières – et tout le reste. Résultat ? Des datacenters minés par des problèmes de complexité et d’incompatibilité, qui impliquent des frais de matériel, de logiciel, de maintenance et de formation superflus.

Avec la deuxième génération de FlashArray//C, Pure Storage étend les bénéfices de ses mémoires QLC. Elle est la première et unique baie 100% flash QLC dédiée aux entreprises, conçue avec des supports optimisés en capacité très endurants. Elle offre une réduction des coûts, ces derniers étant de 30% inférieurs aux baies de stockage hybrides de taille similaire actuellement sur le marché. La baie FlashArray//C est disponible avec des modules DirectFlash de 24,7 To et 49 To (soit la capacité la plus élevée du marché), pour un coût total de possession le plus bas possible. Elle étend ainsi le 100% flash à des utilisations auparavant reléguées au stockage avec des disques magnétiques ou à des solutions hybrides inefficaces : sauvegarde et protection des données, environnements de test et de développement, ou encore consolidation des charges de travail.

Les entreprises cherchent un accès rapide à toutes les données, qu’elles soient issues de charges de travail et applications critiques ou nécessitant d’importantes capacités. Le portefeuille FlashArray de Pure Storage simplifie et rationalise largement les opérations informatiques en permettant aux clients de conserver l’ensemble de leurs données sur une seule et même plateforme de services agile – avec la baie FlashArray//C pour leurs charges de travail nécessitant des capacités importantes, la baie FlashArray//X pour ceux qui impliquent des performances intensives, et dans le cloud avec Cloud Block Store. Les services de données communs à l’ensemble de la plateforme FlashArray accélèrent et facilitent l’accès, la gestion et la sécurisation des informations des charges de travail réparties sur plusieurs sites, dans le cloud public et privé. En fédérant les données liées aux charges de données capacitives (p. ex. les sauvegardes ou la consolidation des charges de travail) ou en performances (p. ex. les bases de données natives dans le cloud), les entreprises peuvent mieux les exploiter grâce à de puissants outils d’analyse sur leur plateforme, avec des API communes, des fonctions de suivi et une assistance de qualité.

« Proposer une solution hautement capacitive et abordable résout une autre problématique, encore plus importante pour les entreprises : simplifier le stockage grâce à une plateforme complète, capable de respecter toutes leurs exigences de stockage des données », affirme Scott Baker, Vice-président chargé du marketing produit de FlashArray chez Pure Storage. « Avec la seconde génération de FlashArray//C, nous sommes fiers de démontrer une nouvelle fois notre engagement en faveur de l’innovation et d’ouvrir les avantages du flash à un plus grand nombre d’utilisations, à un tarif qui relèguera certainement le stockage hybride aux oubliettes. »

La baie FlashArray//C est l’un des produits les plus populaires du portefeuille de Pure Storage. Elle permet aux clients de consolider leurs charges de travail et de simplifier leur stockage en leur offrant des performances 100% flash constantes à un tarif abordable. En remplacement des disques et des systèmes hybrides, elle limite les frais d’espace de stockage, d’alimentation, de refroidissement, d’exploitation et de maintenance. D’autre part, disposer d’un stockage haute capacité à faible coût permet aux entreprises d’alléger les tâches de routine du service informatique, qui peut ainsi se consacrer à de nouveaux services.

La baie FlashArray//C de Pure Storage garantit :

● Une expérience de qualité professionnelle sans compromis : Comme tous les produits de la gamme FlashArray, la baie FlashArray//C 100% QLC offre une disponibilité supérieure à 99,9999 % grâce à la gestion des données dans le cloud Pure1®, l’automatisation des API et le support prédictif de l’IA. Le QLC de niveau entreprise offre une durabilité constante et des performances soutenues, sans avoir besoin de Storage Class Memory, de logiciel spécifique pour la gestion de l’usure ou de sur-allocation de capacités.

● Une plateforme fluide pour toutes les charges de travail : Les entreprises peuvent déployer les solutions complètes FlashArray//X et FlashArray//C sur l’ensemble de leurs scénarios d’utilisation orientés sur les performances et les capacités. Elles réduisent ainsi considérablement les besoins en personnel et en formation, et renforcent l’agilité de leur infrastructure informatique en utilisant le même système d’exploitation de stockage pour toutes leurs charges de travail. L’ensemble des données, des tâches, des contrôles opérationnels et des rapports sont accessibles à partir d’un tableau de bord unique.

● Des modèles de consommation durables et flexibles : FlashArray//C est conçu à partir du modèle Evergreen™, avec des mises à jour matérielles et logicielles non disruptives et aucune migration de données. Elle permet ainsi d’entretenir une infrastructure qui durera dix ans – voire davantage – pour un coût raisonnable. Grâce à la plateforme Pure-as-a-Service, nos clients profitent d’une expérience digne du cloud, avec un système de paiement à l’utilisation.

La FlashArray//C de deuxième génération est disponible dès aujourd’hui.