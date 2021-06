La Série S i-PRO Panasonic est lancé

juin 2021 par Marc Jacob

Panasonic lance sa nouvelle gamme de caméras Série S qui inclut des fonctions intégrées d’IA et une qualité d’image spécialement étudiée pour des analyses encore plus précises. Les quatre premiers modèles de la gamme sont des caméras dômes et box intérieures (en résolution Full HD). Ils seront disponibles au début du mois de juillet et la gamme sera étoffée dans le courant de l’année avec notamment des modèles extérieurs et des caméras « fisheye ».

En ajoutant des capacités d’Intelligence Artificielle à son offre standard de caméras, Panasonic permet aux entreprises d’utiliser des applications de Deep Learning dans toutes leurs activités, grâce à des caméras performantes et reconnues pour leur fiabilité. Avec son kit de développement logiciel (SDK), la gamme de caméras à plate-forme ouverte permet de développer des applications tierces adaptées aux besoins des professionnels. Les caméras dotées d’algorithme d’IA réduisent également les besoins en bande passante et les coûts des infrastructures, car elles se chargent de l’analyse et du traitement des données directement sans besoin de serveur supplémentaire.

Par défaut, les caméras sont équipées des applications i-PRO AI Video Motion Detection (AI-VMD) et AI Privacy Guard, dévelopées par Panasonic. Ces applications permettent d’accéder instantanément à des fonctions de sécurité intelligentes, comme la détection d’intrusion, de franchissement de ligne ou de flânerie (AI-VMD), tout en garantissant la protection de la vie privée en pixellisant les visages ou les silhouettes (AI-Privacy Guard) : un élément important pour les entreprises présentes dans des régions appliquant des réglementations telles que le RGPD.

En outre, la gamme d’applications Panasonic i-PRO continue de s’agrandir avec trois nouvelles fonctions : la détection intelligente des visages, des personnes et des véhicules qui permettent d’effectuer des recherches simples et rapides dans des enregistrements vidéo, à partir d’une photographie d’un visage (même masqué) ou d’attributs pré-définis de classification des individus et des véhicules (voiture, camion, deux-roues). Toutes ces applications sont incluses gratuitement dans la caméra, afin d’accompagner les entreprises dans l’adoption des solutions d’Intelligence Artificielle. En plus des technologies IA d’ordre purement analyse d’image, les caméras sont désormais dotées d’une fonction de classification sonore (coups de feu, hurlement, klaxon ou bris de verre) réalisée à partir des microphones externes.