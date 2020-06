La SNCF s’appuie sur la plateforme de Market Intelligence de Bertin IT pour développer sa croissance à l’international

juin 2020 par Marc Jacob

La solution de Market Intelligence AMI EI de Bertin IT assure une veille portant sur des millions de sources dans les 7 langues utilisées. In fine, cette solution permet à la SNCF d’être à l’écoute de son environnement et d’identifier de nouvelles perspectives de développement au-delà des frontières hexagonales. Un outil stratégique pour le Groupe SNCF afin de poursuivre son internationalisation qui atteint aujourd’hui plus du 1/3 du chiffre d’affaires solution de traitement automatique de la parole MediaSpeech® de Bertin IT permet de superviser et analyser au quotidien les conversations de plus de 500 traders et vendeurs, en français et en anglais.

Bertin IT, filiale du Groupe CNIM, se félicite du partenariat historique qui la lie à la Direction Internationale de la SNCF depuis plus de 10 ans. La plateforme de veille collaborative développée par Bertin IT a permis au groupe SNCF de renforcer sa réflexion stratégique en y apportant une dimension mondiale. Grâce à une très large couverture linguistique, l’outil permet facilement de traiter instantanément des volumes gigantesques de données multilingues issues notamment de l’arabe et du chinois et, ainsi, d’assurer une surveillance mondiale avec l’exploitation de nouvelles sources d’informations étrangère. Parmi les autres bénéfices apportés par cette solution, la Direction Internationale de la SNCF relève l’optimisation de la prospection de marché, les capacités avancées d’automatisation et la centralisation de l’information sur une plateforme unique.

Pour Guy Kinkor, Directeur Veille et Etudes Stratégiques de la Direction internationale de la SNCF : « Nous souhaitons que Bertin IT accompagne la Direction Internationale de la SNCF dans sa croissance à l’international en tant que Pôle d’Intelligence Marché ».

Une solution performante et compétitive

Dans un environnement hautement concurrentiel et en pleine mutation technologique, identifier, analyser et partager des informations pertinentes devient complexe et chronophage. Le choix d’une plateforme de Market Intelligence performante et compétitive s’avère stratégique. A la suite de plusieurs benchmarks des solutions disponibles sur le marché, la Direction Internationale de la SNCF a encore une fois renouvelée sa confiance dans Bertin IT en optant pour sa plateforme de Market Intelligence AMI Enterprise Intelligence.

Parmi les avantages notables qui ont motivé leur choix, elle met en exergue :

• Un service de sourcing adapté à un environnement métier exigeant et en constante évolution via un nettoyage automatique des liens morts et sur une gestion de sources indépendante des automates de recherche.

• Une collecte automatique des informations réalisée sur une multiplicité de sources ouvertes : web visible indexé par des moteurs, ou invisible, portails professionnels, bases de données à accès contrôlé ensuite capitalisées à vie de manière à créer la « mémoire d’entreprise ».

• Des outils d’analyse des documents contenus dans la mémoire d’entreprise afin de développer des analyses prospectives, de mettre en évidence des tendances fortes ou des signaux faibles, et d’identifier des personnes ou organisations clés.

• Des newsletters entièrement personnalisables à notre chartre pour diffuser efficacement l’information dans toutes nos filiales en fonction de leurs enjeux stratégiques.

La solution de Bertin IT est utilisée au sein du groupe SNCF depuis 2009 et au sein de la Direction Internationale depuis 2014. Aujourd’hui, l’objectif pour la SNCF et sa Direction internationale consiste à poursuivre le partenariat avec Bertin IT pour pousser encore plus loin les possibilités d’automatisation offertes par la plateforme de veille AMI EI et pour optimiser la prospection par un meilleur ciblage des opportunités commerciales.

« Le système nous aide continuellement à gagner en productivité, ce qui permet à la Direction Internationale d’absorber les demandes de nouveaux clients à effectif constant. Depuis 3 ans, grâce à l’outil AMI EI, nous avons plus de 100 000 articles capitalisés sur la plateforme, nos newsletters sont diffusées à 2000 destinataires à travers toutes les filiales du Groupe et le nombre d’abonnés double chaque année. Nous souhaitons rester sur cette dynamique », conclut Guy Kinkor.

Yves Rochereau, Directeur Général de Bertin IT se félicite de ce partenariat : « La collaboration avec la SNCF est l’un des exemples de la confiance que nous accordent plus de 150 clients en France et dans le monde pour les aider à gérer leur activité Intelligence, en anticipant les évolutions de leur environnement concurrentiel. Avec la Direction Internationale de la SNCF, nous travaillons depuis plus de 10 ans main dans la main pour bien positionner le groupe face aux nouveaux enjeux de l’internationalisation des transports multimodaux de personnes ».