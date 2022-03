La Poste renouvelée par l’ANSSI

mars 2022 par Marc Jacob

Deux ans après son lancement, L’Identité Numérique La Poste voit le niveau de sécurité de son service confirmé par le renouvellement de son attestation de conformité au niveau de garantie substantiel du règlement européen eIDAS par l’ANSSI. Opérée par Docaposte, la filiale numérique du groupe, L’Identité Numérique La Poste demeure aujourd’hui la 1re et unique identité électronique française reconnue à ce niveau de sécurité répondant aux exigences du règlement eIDAS.

Pour simplifier la vie de ses utilisateurs, l’application d’identification de La Poste propose un nouvel accès plus fluide et toujours aussi sécurisé. Désormais, pour s’identifier, l’utilisateur saisit uniquement son numéro de mobile à la place de son adresse mail et de son mot de passe.

Plus de 600 000 particuliers ont créé leur Identité Numérique La Poste en téléchargeant l’application, via le site web ou, depuis juin 2021, en bureau de poste. Référence en matière de confiance et de sécurité dans le domaine de l’identification à distance, L’Identité Numérique La Poste permet de sécuriser la vie numérique de ses utilisateurs en réduisant les risques de fraude et d’usurpation d’identité.

De nouveaux services pour simplifier la vie numérique des Français à l’étranger L’Identité Numérique La Poste offre, depuis juillet 2021, une nouvelle possibilité d‘accès aux services publics français en ligne aux Français résidant à l’étranger. L’application leur apporte un moyen d’identification simple et sécurisé.

Prochainement, L’Identité Numérique La Poste permettra aussi aux Français vivant dans l’Union européenne de se connecter aux services publics de leur pays de résidence via FranceConnect+. Il s’agit d’un premier cas d’usage lié à l’interopérabilité des services numériques de confiance à l’échelle de l’Union européenne. Cette opportunité est rendue possible grâce à la notification du schéma français d’identification électronique associant FranceConnect+ et L’Identité Numérique La Poste à la Commission Européenne le 10 décembre 2021.

Gratuite pour le grand public, L’Identité Numérique La Poste simplifie et sécurise aussi l’accès aux services postaux comme la réception d’une lettre recommandée électronique et à plus de 1 000 services publics, via FranceConnect et FranceConnect+.