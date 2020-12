La Ping Intelligent Identity Platform et PingOne for Customers reçoivent plusieurs prix

décembre 2020 par Marc Jacob

Ping Identity annonce que PingOne for Customers a été nommé Best in Enterprise APIs par les API World Awards. Cette solution SaaS de Ping Identity a également été nommée Best Identity and Access Management Platform par les Cybersecurity Breakthrough Awards et les IT World Awards. De plus, les Future Security Awards ont reconnu Ping Identity comme le Best Security IAM Integration Software. Ces reconnaissances de l’industrie sacrent des entreprises au plus haut niveau dans leur domaine avec des offres de produits et services qui démontrent excellence, innovation et leadership dans l’industrie de la sécurité.

Les API World Awards récompensent les performances en termes d’innovation, d’adoption et de réception dans les communautés des développeurs et des API microservices. Jugée sur ces critères, PingOne for Customers, la solution cloud de Ping Identity pour les clients, a été reconnue pour sa facilité d’intégration de services IAM client dans des applications, et ses technologies avancées de machine learning et d’intelligence artificielle. Ping Identity est un des premiers acteurs du marché à avoir utilisé l’intelligence artificielle pour détecter et bloquer automatiquement des menaces s’appuyant sur des API pour prendre le contrôle de systèmes et de données.

Les Cybersecurity Breakthrough Awards sont le résultat d’une évaluation complète des entreprises et solutions de cyber sécurité sur le marché. Leur panel de juges, qui rassemble un éventail d’experts dans les domaines technique, industriel et marketing, a nommé Ping Identity Overall Identity Management Platform of the Year. Ping Identity a été reconnu pour sa capacité à offrir des solutions dédiées pour l’entreprise qui supportent tous les environnements cloud, sur site et hybrides.

Les IT World Awards de Network Product Guide récompensent des avancées technologiques dans l’industrie informatique. Ping Identity s’est classé premier dans la catégorie Identity and Access Management as a Service et a été reconnu comme une solution complète de gestion des identités et des accès pour les environnements informatiques hybrides d’entreprise couvrant l’authentification, la fédération, l’autorisation, le contrôle et la gestion des comptes.

Les Future Security Awards célèbrent les meilleurs projets et innovations en matière de sécurité au Moyen Orient dont les technologies, produits ou solutions répondent aux nouveaux besoins des entreprises. Les lauréats ont été sélectionnés sur la base de leurs approches innovantes pour sécuriser les entreprises dans le monde digital.