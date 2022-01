La Journée de la protection des données, le commentaire de Jean-Pierre Boushira, Vice-President South, Benelux & Nordics chez Veritas Technologies

janvier 2022 par Jean-Pierre Boushira, Vice-President South, Benelux & Nordics chez Veritas Technologies

« Veritas encourage chacun d’entre nous à utiliser la Journée dédiée à la protection des données comme une opportunité d’évaluer sa résilience face aux défis qui nous attendent en 2022. Comme pour prévenir les phénomènes de crue, il est nécessaire d’avoir un référentiel, un point de contrôle, qui nous permet d’évaluer la situation et les conséquences qu’elle peut engendrer. Nombreuses sont les entreprises à avoir connu une expansion de leur patrimoine de données au cours des 12 derniers mois, la transformation numérique péri-COVID se poursuivant à un rythme soutenu. La Journée de la Protection des Données est le moment idéal pour faire le point sur les nouvelles applications SaaS, les solutions de stockage dans le cloud ou sur l’Edge, ainsi que sur les environnements conteneurisés plébiscités par les entreprises cette année, pour s’assurer qu’elles puissent répondre aux risques de protection et de conformité des données auxquels les entreprises sont confrontées.

En 2021, le montant des amendes infligées dans le cadre du RGPD aurait été multiplié par 7 (par rapport à 2020). Les régulateurs de données européens auraient émis 1,1 milliard d’euros d’amendes en 2021. Enfin, les entreprises à l’international auraient subi en moyenne 2,57 attaques par ransomware, qui auraient perturbé leurs activités. Les risques et les volumes de données évoluent alors dans la même direction.

La plupart des entreprises sont conscientes des défis à relever et s’efforcent de maintenir de bonnes pratiques en matière de données tout au long de l’année. Mais, malheureusement, elles ne peuvent protéger que les données sur lesquelles elles ont de la visibilité, et il est facile de passer à côté de certaines choses. L’adoption d’outils permettant de déterminer l’emplacement, la valeur et le risque relatifs aux données et aide les entreprises à obtenir les informations dont elles ont besoin pour prendre de meilleures décisions en matière de protection. Le choix d’une plateforme unique de protection des données, capable de fonctionner sur l’ensemble du patrimoine de données - à la fois sur les datacenters et dans le cloud public - peut simplifier radicalement le processus de sécurisation.

La Journée de la Protection des Données est une excellente occasion de prendre de la hauteur et de prendre le temps d’évaluer la situation. »