La France sur la lancée de la transformation numérique en 2023 : l’impact croissant des solutions d’identité numérique en Europe

décembre 2023 par Signicat

Au cours de l’année 2023, plus de la moitié des entreprises européennes ont pris des mesures significatives en faveur de la numérisation, en se concentrant sur l’amélioration de leur présence numérique, selon le dernier rapport " Digitalisation in Europe 2022-2023 " de la Banque européenne d’investissement. En réponse à la pandémie de COVID-19, 53 % des entreprises européennes ont développé leurs services en ligne, comblant ainsi le fossé technologique qui les sépare des États-Unis. En outre, 69 % des entreprises de l’UE ont mis en œuvre des technologies numériques avancées en 2022, contre 71 % aux États-Unis.

Cependant, le rapport met également en évidence une disparité dans l’adoption du numérique au sein de l’UE, avec seulement 30 % des microentreprises qui donnent la priorité à la numérisation, contre 62 % des grandes entreprises, ce qui souligne la nécessité de stratégies numériques inclusives pour englober les entreprises de toutes tailles.

L’engagement de l’Union européenne en faveur de la transformation numérique se manifeste par l’affectation de plus de 165 milliards d’euros aux objectifs de la Décennie numérique. Cet investissement, notamment par le biais de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR), témoigne de la volonté de l’UE de soutenir la numérisation tant dans le secteur public que dans les entreprises. Différents niveaux de transformation numérique et d’allocation de fonds sont observés dans les États membres de l’UE, qui ont reçu une part importante du budget de la Décennie numérique.

En 2023, le paysage de la transformation numérique en France était marqué par une forte adoption des outils numériques parmi les petites et moyennes entreprises (PME), parallèlement à des préoccupations croissantes concernant la sécurité des données et l’intégration de l’intelligence artificielle. Selon le baromètre France Num 2023, une majorité significative de PME françaises (76%) reconnaît les avantages réels de la technologie numérique, 40% d’entre elles investissant au moins 1 000 euros par an dans les outils numériques. Malgré cette perception positive, il existe des préoccupations notables, 48 % des entreprises craignant la perte de données ou le piratage, et seulement 39 % estimant que la technologie numérique aide à générer des bénéfices. À cela s’ajoute le fait que 58 % des PME ne vendent pas en ligne, estimant que cela n’est pas pertinent pour leur secteur.

Dans cette évolution numérique, les solutions d’identité numérique, qui englobent la vérification des documents d’identité, les pièces d’identité électroniques, la preuve d’identité ou l’authentification basée sur la biométrie, l’accès aux sources de données d’identité et les signatures électroniques, entre autres, jouent un rôle crucial en matière de numérisation. Les solutions d’identité numérique permettent non seulement de simplifier les processus opérationnels, mais aussi de renforcer la sécurité, ce qui se traduit par d’importantes économies de temps et d’argent.

La signature électronique est un exemple très simple et très clair de la façon dont les solutions d’identité numérique sont essentielles aux entreprises de toute taille et de tout secteur pour numériser leurs processus. Signicat, le leader paneuropéen de l’identité numérique, a récemment publié une étude commissionnée par Forrester Consulting sur le Total Economic Impact™ (TEI) de Signicat et, a constaté des économies sur les coûts et les processus grâce à l’utilisation de la numérisation des signatures, ainsi que plus de 1,1 million de pages imprimées évitées, après la première année de déploiement de leurs solutions.

D’autre part, l’étude a montré que les solutions d’identité numérique pouvaient améliorer l’efficacité opérationnelle d’une entreprise grâce à un processus automatisé de vérification de l’identité, ce qui permet d’économiser 40 000 heures par an dans la vérification de l’identité.

Ces résultats soulignent non seulement une opportunité croissante pour les entreprises dans le secteur de l’identité numérique, mais aussi pour les secteurs privé et public : alors que les entreprises européennes continuent à adopter la transformation numérique, la demande de solutions d’identité numérique robustes devrait augmenter, offrant un marché prometteur pour l’innovation et la croissance.

Si les entreprises et les gouvernements européens sont sur la bonne voie en matière de numérisation, il reste encore beaucoup à faire, notamment avec l’arrivée des très attendus "EU Wallets". Un élément clé en Europe qui testera une fois de plus la capacité des administrations publiques et des entreprises privées à offrir un accès numérique à 100 % à leurs services, cette fois par le biais d’un point d’accès unique : leurs identifications numériques nationales.