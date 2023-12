La Fondation La Caixa enclenche sa transformation numérique avec la plate-forme de gestion de données dans le Cloud d’Informatica, alimentée par l’IA

décembre 2023 par Marc Jacob

Depuis plus d’un siècle, la Fondation La Caixa s’est engagée à construire un avenir meilleur pour les personnes dans le besoin en créant des programmes axés sur l’avancement de la culture, de la science, de l’éducation, de la recherche médicale et des programmes de santé. S’efforçant d’améliorer la vie des plus vulnérables, la fondation met l’accent sur les programmes qui ont le plus grand pouvoir de transformation de la société, tels que ceux qui luttent contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, les programmes qui favorisent l’emploi et contribuent à améliorer les conditions de vie des moins fortunés.

Après des décennies de croissance, la Fondation La Caixa a décidé de moderniser son programme de gestion des données et de passer au Cloud dans le cadre de son engagement à améliorer ses projets à but non lucratif grâce à une analyse plus efficace des données. La plate-forme Intelligent Data Management Cloud d’Informatica offrira une plus grande flexibilité pour l’adoption de nouvelles technologies afin d’accompagner la fondation dans son développement. Il ne s’agit pas seulement d’adopter une technologie moderne, mais d’une initiative plus large visant à partager des données et des informations de manière transparente avec des partenaires et des agences, afin de contribuer à l’amélioration de la vie des communautés.

« Nous avons une longue histoire en tant qu’organisation, qui comprend des systèmes et des processus anciens, ainsi qu’une quantité importante de données dans différents formats. Nous avons choisi Informatica pour nous aider à former une nouvelle culture de données moderne alimentée par l’IA et à créer une stratégie de données à l’échelle de l’entreprise, qui nous permettra d’intégrer toutes les données sur une seule plateforme et d’améliorer la qualité, la normalisation et la gouvernance des données », a déclaré Jordi Gener, Director of Government and Data management à la Fondation La Caixa.

« La fondation avait des critères très spécifiques pour son projet de modernisation des données. Elle souhaitait une plate-forme unique qui lui permette d’avancer à son propre rythme, de s’appuyer sur les intégrateurs qu’elle connaît depuis des années et de se développer en fonction de ses besoins », a expliqué Massimo Miazzetto, VP of Sales et Country Manager Italy & Iberia. « La plateforme Intelligent Data Management Cloud d’Informatica, alimentée par l’IA, permet aux clients de faire évoluer leur pratique de gestion des données à leur propre rythme et crée un système pérenne qui fournit des données holistiques et fiables pour aider à prendre des décisions éclairées et à atteindre les objectifs de l’entreprise. »

Pour plus d’informations sur la plate-forme IDMC d’Informatica, rendez-vous sur : https://www.informatica.com/fr/platform.html

