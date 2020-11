La DGA du ministère des Armées a fait appel à Sysdream

novembre 2020 par Marc Jacob

La Direction générale de l’armement (DGA) du ministère des Armées a fait appel à Sysdream, filiale en cybersécurité du groupe Hub One, afin de lancer une vaste campagne de recrutement en ligne via un défi de type « capture the flag ». Ouverte du 12 au 27 novembre aux étudiants, professionnels ou passionnés de cybersécurité, cette première édition du challenge DG’hAck a pour objectif de permettre à la DGA de renforcer les effectifs de son centre d’expertise et d’essais DGA Maîtrise de l’Information (DGA MI), basé en Bretagne.

Levallois-Perret, le 27 novembre 2020

D’après le Fongecif [2], la filière cybersécurité qui emploie 24 000 salariés en France souffre actuellement d’une importante pénurie de talents avec seulement 25 % des besoins en recrutements couverts. Dans ce contexte et pour recruter plus de 200 experts de haut niveau en sécurité informatique, la DGA a lancé un challenge DG’hAck, avec le concours de Sysdream, société du groupe Hub One.

Organisateur du Hack In Paris (événement international dédié à la cybersécurité) et de la Nuit du Hack (une grande convention annuelle dédiée au hacking éthique), Sysdream dispose d’une très forte expertise dans ce domaine. Sa plateforme de cyber-entraînement MALICE, apporte une solution complète pour former, entraîner et évaluer les équipes techniques ; en leur permettant notamment d’apprendre à anticiper, à détecter et à répondre aux menaces cyber. La division cybersécurité de Hub One propose ainsi à ses clients des formations en sécurité informatique et différents types de défis ponctuels, dans le but de recruter et de sensibiliser aux bonnes pratiques cyber.

Dans le cadre du challenge DG’hAck, Sysdream a élaboré, en collaboration avec la DGA, l’ensemble des scenarii des épreuves personnalisées afin de répondre aux besoins et aux types de profils recherchés. Les participants évoluent, au travers d’une plateforme en ligne, d’épreuves en épreuves pour récupérer des drapeaux (« flags ») et accumuler des points. A l’issue de la compétition et grâce à des rapports en direct, incluant de nombreux indicateurs très précis, la DGA obtiendra le taux de résolution des épreuves et l’ensemble des résultats individuels de chaque candidat. Les mieux classés se verront alors offrir un entretien pour un stage de fin d’étude ou un emploi en CDI au sein de la DGA MI, et ce sans passer par une pré-sélection sur épreuve technique.

« Dénicher des talents dans l’univers de la cybersécurité est un défi auquel toutes les entreprises font face et nous sommes ravis de pouvoir mettre à profit notre expertise au service de la DGA afin de l’accompagner dans son processus de recrutement », commente Olivier Franchi, Directeur Général de Sysdream. « Nous sommes persuadés que ce type de défi est un formidable outil pour sélectionner les profils les plus intéressants et avancer rapidement dans le processus de recrutement. »

