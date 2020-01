La DDR5 De Micron est lancée

janvier 2020 par Marc Jacob

Micron Technology, Inc. annonce l’échantillonnage de modules RDIMM DDR5, reposant sur sa technologie de pointe 1Znm. La mémoire DDR5, la DRAM la plus aboutie à ce jour, permettra à la prochaine génération de serveurs de profiter d’une hausse de 85 % des performances de la mémoire. La mémoire DDR5 doublera la densité des modules tout en améliorant la fiabilité à un moment critique où les architectes de systèmes de data center cherchent à augmenter le nombre de cœurs des processeurs ainsi que la bande passante et la capacité de la mémoire.