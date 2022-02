La CNIL publie son plan stratégique 2022-2024

février 2022 par CNIL

Plan stratégique 2022-2024 de la CNIL : Être à la hauteur des nouveaux enjeux portés par la numérisation croissante de la société

Bientôt quatre ans après l’entrée en application du RGPD, la plupart des entreprises et services publics se sont mobilisés pour répondre aux enjeux de la protection des données face à un public qui connaît de mieux en mieux le nouveau cadre réglementaire et, surtout, ses droits.

De son côté, la CNIL a adapté son cadre juridique, déployé son expertise technologique et crédibilisé sa politique de sanction. La prise de conscience des pouvoirs publics sur les enjeux numériques s’est traduite par une augmentation des effectifs de l’autorité. Malgré tout, répondre à toutes les sollicitations et besoins en très forte croissance sur le terrain reste un défi quotidien pour l’institution, qui doit rester un régulateur efficace, pragmatique et moderne.

En effet, la numérisation croissante de la vie économique et sociale et la survenance de la pandémie ont accru les risques pour la vie privée. Par ailleurs, l’omniprésence des grands services du numérique suscite de nouveaux enjeux de régulation. Dans ce contexte, la donnée personnelle est, plus que jamais, le fil rouge de notre quotidien numérique. Face à ces constats, il est indispensable que le RGPD, au travers de la coopération européenne entre autorités, entraîne une mise en conformité pleine et entière des organismes, un respect effectif des droits des personnes et une égalité concurrentielle entre les acteurs économiques.

Pour faire face à ces enjeux, les nouvelles orientations stratégiques de la CNIL pour la période de 2022 à 2024 se déclinent en trois axes prioritaires :

Favoriser la maîtrise et le respect des droits des personnes sur le terrain.

Promouvoir le RGPD comme atout de confiance pour les organismes.

Prioriser des actions de régulation ciblées sur des sujets à fort enjeu pour la vie privée.

"La mise en place de ce plan d’action doit permettre à la CNIL d’agir de manière agile, aux côtés des citoyens, des entreprises, des associations et des administrations, pour construire une société numérique de confiance." explique Marie-Laure DENIS, présidente de la CNIL :

Axe 1 - Favoriser la maîtrise et le respect des droits des personnes sur le terrain.

La protection des droits des personnes sur leurs données personnelles, renforcée par le RGPD, est la mission principale de la CNIL depuis plus de quarante ans. Dans la continuité de son précédent plan stratégique, la CNIL se mobilise pour favoriser l’exercice de leurs droits par les personnes.

En savoir plus sur le premier axe stratégique de la CNIL

Axe 2 - Promouvoir le RGPD comme atout de confiance pour les organismes.

Au cours des trois dernières années, la protection des données s’est peu à peu imposée dans la culture quotidienne des responsables de traitement (entreprises, administrations, associations, etc.). Afin de prolonger cette dynamique, la CNIL renforcera notamment, son offre d‘accompagnement en facilitant la compréhension du cadre légal, en développant des outils de conformité et en aidant à se prémunir contre les risques cyber.

En savoir plus sur le deuxième axe stratégique de la CNIL

Axe 3 - Prioriser des actions de régulation ciblées sur des sujets à fort enjeu pour la vie privée

Aujourd’hui, chacun peut mesurer la place occupée par le numérique dans son quotidien et dans le débat public. Les technologies utilisées reposent de plus en plus sur une collecte et un traitement intensif des données.

Elles suscitent parallèlement des usages de plus en plus variés et qui évoluent très rapidement. Pour répondre à ces défis en tant que régulateur de référence dans l’univers numérique, la CNIL mettra en place un plan d’action global sur trois thématiques prioritaires.

Télécharger le plan stratégique