La CNAF améliore l’expérience de ses allocataires grâce à Pure Storage

mars 2022 par Marc Jacob

Pure Storage annonce que la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) a choisi ses solutions pour assurer la continuité de service de ses 101 caisses sur le territoire tout en réduisant ses coûts énergétiques, améliorant l’expérience de ses utilisateurs et la gestion du temps. En effet, en tant qu’opérateur de services essentiels (OSE), la CNAF ne peut se permettre aucune interruption conséquente et se doit d’assurer la meilleure expérience utilisateur possible pour ses allocataires.

Après avoir subi plusieurs pannes ayant fortement impacté les activités de ses caisses réparties en France, tant pour les équipes internes que pour les allocataires, la CNAF a cherché solution d’infrastructure simple d’utilisation, capable de supporter un plan de continuité d’activité (PCA) tout en offrant une performance suffisante pour soutenir un nombre élevé de visites sur le site Caf.fr.

« Pure Storage cochait toutes les cases de nos attentes. Ses équipes nous ont tout de suite mis en confiance et se sont montrées extrêmement innovantes en termes de technologie et de performance » ajoute Alain Cléry, expert référence stockage à la CNAF. « Avec Pure Storage, le site internet de la CNAF fonctionne de façon transparente pour les utilisateurs, avec un temps de réponse inférieur à la milliseconde ».

La CNAF dispose de deux baies en réplication synchrone, qui garantissent une continuité d’activité en toute autonomie et des performances doublées. Grâce à la technologie de Pure, la CNAF a considérablement amélioré le service offert à ses allocataires, en réduisant au minimum les interruptions d’activité grâce à une solide stratégie de continuité d’activité. L’infrastructure est complétée par une troisième baie sur un site de secours pour assurer un PRA complet.

La CNAF a divisé par 7 l’espace nécessaire à l’hébergement du stockage et a significativement réduit ses dépenses énergétiques. En outre, les capacités d’automatisation du stockage offertes par Pure permettent à Alain Cléry et son équipe de gagner 10% à 15% de temps au quotidien sur l’administration du stockage, et de le réinvestir dans la supervision d’autres tâches à valeur ajoutée. Ce gain de temps aide également les allocataires, dont les démarches sont rendues plus fluides, et les équipes des CAF, qui améliorent leur saisie et leur gestion des dossiers.

Dans les prochains mois, Alain Cléry prévoit de poursuivre la mise en œuvre des optimisations de la sécurité et des mesures de lutte contre la menace ransomware en collaboration avec Pure Storage.

Pour Hugues Heuzé, Country manager France de Pure Storage : “Il est aujourd’hui vital que les acteurs du secteur public tels que les opérateurs de services essentiels s’appuient sur une infrastructure technologique robuste qui permette à son équipe informatique d’offrir une expérience utilisateur de qualité à ses employés et à ses utilisateurs. Il est également plus urgent et important que jamais que les organisations intègrent les considérations environnementales dans leurs stratégies informatiques, et qu’elles réalisent des économies dans leur consommation d’énergie. Je suis ravi de poursuivre notre collaboration avec la CNAF pour offrir de meilleures performances à ses allocataires, une continuité d’activité renforcée, des économies accrues sur les dépenses énergétiques et une protection efficace contre les conséquences des ransomwares."