LUBE utilise les solutions de cybersécurité d’IBM

janvier 2022 par Marc Jacob

Renforcer les investissements dans la sécurité et la numérisation pour assurer la continuité opérationnelle et faire face aux nouveaux défis du marché : c’est l’approche que Gruppo LUBE - un acteur majeur dans le secteur de l’ameublement de cuisine depuis plus de 50 ans - a adopté en mettant en œuvre le programme de sécurité numérique avec son partenaire technologique VAR Group qui utilise la technologie IBM.

Selon le dernier rapport IBM X-Force, le secteur manufacturier continue de subir chaque année d’importantes pertes économiques dues à l’absence de stratégie de sécurité, avec un coût moyen de 4,24 millions de dollars par violation de données survenue en 2021. En outre, la numérisation accélérée par la pandémie a entraîné des migrations précipitées vers le Cloud et une augmentation des informations d’identification compromises qui ont eu pour effet d’amplifier les attaques contre les entreprises de vente au détail, les coûts de récupération ayant presque doublé d’une année sur l’autre (3,7 millions de dollars en 2020 contre 2,01 en 2021).

Afin de protéger sa marque contre les risques de réputation et de fournir à ses clients un service de qualité supérieure toujours en phase avec les dernières tendances du secteur, Gruppo LUBE a développé un programme de sécurité numérique en partenariat avec Var Group qui utilise la technologie IBM et qui s’appuie notamment sur les compétences de la division sécurité numérique de Yarix.

Véritable excellence du Made in Italy, Gruppo LUBE, avec 675 employés et 4 usines de production, produit 350 cuisines par jour dans plus de 50 modèles, créant ainsi une production durable entièrement italienne basée sur des panneaux fabriqués à partir de bois 100% recyclé et distribuée par 1 650 points de vente dans plus de 80 pays à travers le monde.

Les piliers technologiques du projet

Dans le cadre de son parcours de sécurité numérique, Gruppo LUBE a opté pour une approche évoluée de la sécurité, en choisissant une solution qui analyse intelligemment l’ensemble du trafic réseau, qui permet un contrôle continu de l’ensemble de l’infrastructure informatique et qui augmente le niveau de sécurité des données d’entreprise, en prévenant les attaques de plus en plus fréquentes, notamment celles sur la chaîne d’approvisionnement qui représentent les risques les plus répandus et croissants dans les scénarios de la cybercriminalité.

Le projet, mis en œuvre par Var Group, s’appuie sur des éléments stratégiques tels que le service de surveillance et de gestion des événements fourni par le Security Operation Center (SOC : centre d’opérations de sécurité) de Yarix et sur la technologie IBM QRadar de gestion des événements et des informations de sécurité (SIEM : Security Information and Event Management). Grâce au travail de consultants opérant 24h/24 et 7j/7 et à des capacités d’analyse avancées, la solution adoptée permet de détecter en temps réel les plus petits signaux de risque.

Avec le projet de Cyber Sécurité, Gruppo Lube peut compter sur une stratégie globale pour faire face aux cyber dangers auxquels les entreprises du monde entier sont exposées, y compris ceux qui exploitent de plus en plus la chaîne d’approvisionnement pour mener des attaques au sein de l’organisation et qui nécessitent des opérations de détection spécifiques. En partant d’un niveau de prévention très élevé, en cas d’attaque, le service de surveillance assure une réponse rapide pour contenir les dommages et éviter les temps d’arrêt.

Une collaboration qui s’étend également au sport

La collaboration entre Var Group et IBM dépasse le monde des cuisines et concerne également le milieu sportif, en étendant la protection des données et des informations à la LUBE Volleyball Association, une équipe appartenant au Gruppo LUBE qui a remporté 6 titres de champion, 2 Ligues des Champions, 1 Championnat du Monde des Clubs, 7 Coupes d’Italie, et dont Var Group est le partenaire exclusif en matière d’innovation.

« Dans une entreprise manufacturière, la continuité des activités et la protection des données les plus précieuses pour l’entreprise, telles que les prototypes de production, les données financières, les listes de prix, sont des valeurs essentielles. Le projet de sécurité, réalisé avec le soutien de Var Group et d’IBM, a contribué de manière décisive au maintien de ces valeurs et nous a permis de faire prendre conscience de l’importance fondamentale de la sécurité pour la croissance de l’entreprise », a déclaré Mirko Giardetti, Digital Innovation Manager chez Lube Industries.

À propos de Lube

La première entreprise de cuisine d’Italie, basée à Treia, dans la région des Marches.