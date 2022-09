LINUX toujours plus attaquée - Commentaire de Tenable

septembre 2022 par Bernard Montel, directeur technique et security strategist de Tenable pour la région EMEA

Tenable met en exergues une intensification des attaques ransomwares visant Linux. Pour Bernard Montel, directeur technique EMEA et security strategist de Tenable, si cette intensification n’a rien d’étonnant, elle doit toutefois rester préoccupante et s’accompagner de mesures adéquats.

"L’augmentation des attaques de ransomware ciblant les systèmes Linux est inquiétante, mais pas surprenante. Les acteurs de la menace recherchent des cibles faciles et le large déploiement de Linux présente une surface d’attaque attrayante. Linux est une solution open source qui sous-tend une variété d’outils et de services, y compris la technologie des smartphones. C’est cette adaptabilité qui constitue son talon d’Achille. Contrairement à d’autres fournisseurs de logiciels, comme Microsoft, il n’existe pas de correctif universel publié lorsqu’une vulnérabilité est identifiée. Au contraire, il incombe à chaque fournisseur qui utilise Linux dans sa technologie de développer puis de mettre à jour chaque application. Pour cette raison, l’application de correctifs est un défi, les vulnérabilités étant traitées à différents moments et de diverses manières. En tant que défenseurs, il est impératif que nous ayons une vue unifiée de notre surface d’attaque, en déterminant où Linux peut être présent, avec une stratégie de défense qui délimite ces chemins vers notre infrastructure."