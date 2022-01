LÉGENDE DE LA CARTOGRAPHIE

LÉGENDE DE LA CARTOGRAPHIE

janvier 2022 par Marc Jacob

M2 : Surface IT totale du bâtiment, équipée ou non (Hors parking, dépendances...)

Baies : Nombre maximum de baies hébergées

P.IT : Puissance maxi par baie en kW HQ IT disponible

EQUIPE : Exploitation interne et/ou externe des infrastructures techniques du bâtiment

NBRE PERS. : Nombre de personnes dans l’équipe interne

INCENDIE : Systèmes d’extinction incendie

PROJETS : Permis de construire déjà obtenus

Informations basées exclusivement sur les déclarations des opérateurs de DC.