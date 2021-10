L’urgence de piloter la gestion des politiques de sécurité dans le cloud et dans les environnements hybrides

octobre 2021 par Stéphane Hauray, Directeur régional WEST EMEA chez TUFIN

Le cloud est indiscutablement utilisé massivement et à grande échelle pour mieux répondre aux besoins des entreprises de toute taille. Cependant, très fréquemment, l’usage du cloud est réalisé au détriment de la sécurité. À titre d’exemple, les équipes IT ont la possibilité de créer et de déployer des solutions, en contournant totalement la sécurité. Au final, les RSSI et leurs collaborateurs font face à des réseaux fragmentés et ne peuvent garantir la sécurité et la conformité qu’est en droit d’attendre l’entreprise.

Sécuriser l’environnement cloud et hybride, et notamment la gestion des politiques de sécurité, est alors le sujet clé qui doit animer en continu les Directions des Systèmes d’Information des entreprises. Loin d’être un simple projet tierce, il s’agit plus précisément d’un enjeu majeur pour assurer une parfaite sécurisation du SI en s’appuyant sur une approche de gestion industrielle et intégrant en tout point les spécificités liées au cloud computing et aux environnements hybrides. Piloter simplement et rapidement les politiques de sécurité

Il s’agit ici de pouvoir piloter et contrôler la sécurité des environnements de cloud et hybrides. Il est alors nécessaire, voire incontournable, d’unifier de bout en bout la gestion des politiques de sécurité sur le cloud computing. Ainsi, les équipes informatiques des entreprises bénéficieront d’une bonne visibilité et d’un meilleur contrôle de la sécurité du cloud computing. Il est tout même important de noter que pour réussir parfaitement, cette approche ne doit pas entraver ni freiner l’entreprise dans son développement, cette dernière doit rester véloce et agile à tout moment.

À travers ces éléments, et au regard de la forte poussée de l’usage du cloud et des environnements hybrides dans les entreprises qui vont continuer de transférer à long terme leurs opérations vers le cloud pour gagner en performance, il est fondamental que les politiques de cybersécurité prennent un nouveau cap pour intégrer ces nouvelles données. Ainsi, les RSSI et leurs équipes devront appliquer une gouvernance cohérente sur leur environnement cloud pour bénéficier d’une gestion unifiée de leurs politiques de sécurité. Cette approche permettra alors de mener à bien ses projets en toute sécurité et pour le plus grand bénéfice des utilisateurs.