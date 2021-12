L’organisme de formation s’appuie sur la visioconférence de Zoom pour optimiser et faciliter l’apprentissage de ses stagiaires

décembre 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. la plateforme spécialiste de la communication unifiée, annonce qu’Aftral, premier organisme national de formation en transport, logistique et sécurité a choisi ses solutions pour développer ses formations à distance et pérenniser l’enseignement distanciel afin d’améliorer les services et gagner en compétitivité.

Zoom a non seulement permis d’assurer la continuité des services lors des périodes de confinement mais a également ouvert de nouvelles perspectives en termes d’offres d’enseignement et d’expériences clients. Pour l’organisme, Zoom offre des fonctionnalités très pertinentes pour la pédagogie : « Zoom propose des fonctionnalités particulièrement bien adaptées à l’enseignement à distance, comme la possibilité de « lever la main » pour demander à intervenir ou encore l’option Breakout Rooms, très appréciée par nos formateurs pour scinder rapidement et simplement la classe en plusieurs groupes de travail. Ce qui permet au formateur d’aller et venir entre les différentes salles virtuelles et de superviser le travail de chaque groupe » déclare Helder Matias.

L’adoption simple et rapide de Zoom par Aftral a joué un rôle primordial dans le choix de la solution. Avec ses 120 centres de formation et nos 101 écoles spécialisés en transport et logistiques, Aftral a pu tester largement Zoom et se faire une idée sur son ergonomie et a été conquis par le fait que les utilisateurs ne sont pas submergés par des fonctionnalités annexes qui perturbent l’usage. « C’est grâce à Zoom que nous avons pu accélérer l’adoption des technologies de webconférence. Si l’outil n’avait pas plu à nos formateurs ou si son usage avait été trop complexe, nous n’aurions probablement pas pu assurer la continuité d’une partie de nos enseignements avec une qualité d’enseignement proche du présentiel. En d’autres termes, Zoom a simplifié et accéléré notre transformation vers plus de digital dans nos activités » déclare Helder Matias, DSI d’Aftral.

Ayant pris en compte la qualité audio et vidéo des communications, Aftral souligne aussi la sécurité et les performances de la plateforme, qui ont joué dans la balance pour faire un choix. « Nous avons comparé plusieurs solutions en situation similaire et à chaque fois Zoom offrait la meilleure performance en utilisant le moins de bande passante. Côté sécurité, nous avons également constaté que Zoom a montré une volonté très claire de garantir la sécurité des échanges et la confidentialité des données » souligne Helder Matias.

La solution Zoom Rooms a été également déployée au sein d’Aftral. Grâce à elle, Zoom répond aux besoins de l’enseignement avec un sentiment d’immersion poussé pour les participants en distanciel qui voient, entendent et collaborent aussi bien avec le formateur qu’avec les stagiaires en salle de cours. À noter que cette solution est aussi une façon de répondre aux contraintes de certains stagiaires qui ne peuvent pas se déplacer dans le centre de formation pour diverses raisons. « Les Zoom Rooms ont permis d’optimiser notre organisation. La solution nous a aussi ouvert de nouvelles perspectives en termes de formations en mutualisant les moyens entre nos centres et en proposant plus de sessions de formation à nos clients pour mieux répondre à leur besoin. Zoom Rooms va nous permettre de rationaliser notre organisation tout en répondant mieux aux demandes de nos clients ».

À propos de Aftral

1er organisme de formation du secteur Transport et Logistique en France, AFTRAL, forme près de 220 000 personnes par an. Son offre très diversifiée se décline autour de deux axes : la formation continue avec des formats courts et la formation initiale sur des formats plus longs avec l’obtention de diplôme du CAP au Bac+6.

Grâce à un maillage territorial dense, AFTRAL est en proximité directe de ses clients avec 120 centres de formation continue, un réseau de 24 écoles d’enseignement supérieur dans les domaines du transport de marchandises et de la logistique (ISTELI et IML), de voyageurs(ENSTV), et du tourisme (EPT), 89 CFA et 30 centres de formation d’Ambulanciers). Son unique objectif est de répondre aux besoins du marché avec des formations très opérationnelles, pour permettre aux entreprises partenaires de monter en compétence leurs salariés et alternants ; et aux jeunes d’intégrer les métiers du Transport et la Logistique qui offrent de nombreux débouchés.