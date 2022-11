L’omniprésence du cloud pousse la France à adopter le SDN

novembre 2022 par ISG

Le rapport ’ISG Provider Lens™ Network - Software Defined Solutions and Services 2022’ pour la France constate que les réseaux SD sont un élément clé de la transformation numérique : ils aident les grandes entreprises et certaines grandes PME en France à migrer leurs opérations IT et réseau vers le cloud. Bien qu’une majorité du marché utilise encore d’anciens réseaux MPLS, de nombreuses organisations reconnaissent les avantages des réseaux SD.

" Combiné à la ’cloudification’, à la mobilité et à d’autres évolutions du marché, le réseau SD rend les entreprises en France plus agiles, plus productives et plus compétitives ", a déclaré Lyonel Roüast, Partner et Président d’ISG SEMEA.

Le rapport souligne que l’essor du travail à distance couplé aux autres ruptures opérées depuis la pandémie de COVID-19 ont conduit les entreprises en France à se concentrer sur l’amélioration de l’expérience applicative pour les utilisateurs et à accroître leur résilience globale. Les réseaux SD offrent une gestion centralisée qui simplifie l’ajout de nouvelles applications et de ressources réseau.

En France, les entreprises accordent également une plus grande priorité à la sécurité des réseaux et exigent une sécurité totale, du cœur à la périphérie, selon ISG. Le SD-WAN joue un rôle crucial en permettant ou en simplifiant le déploiement d’une sécurité avancée, notamment sur les réseaux basés sur le cloud.

" Un nombre croissant d’entreprises en France veulent une infrastructure sécurisée pour étendre le cloud à la périphérie ", a déclaré Jan Erik Aase, Partner et Global Leader pour ISG Provider Lens Research. "Le marché français a mis plus de temps à comprendre ce nouvel environnement, mais les entreprises commencent à considérer l’edge computing comme une proposition de valeur majeure pour les SD-WAN."

Comme de nombreux autres pays européens, la France a été plutôt lente à adopter des services de réseau d’entreprise entièrement managés, indique le rapport. La plupart des entreprises de ce marché préfèrent le SD-WAN DIY ou semi-managé, où l’entreprise gère le réseau par elle-même ou en collaboration avec un fournisseur de services. Cependant, le SD-WAN managé est désormais un segment à forte croissance dans le pays.

Le rapport explore également plusieurs autres tendances du marché, notamment la prédominance des fournisseurs locaux et les perspectives des petites et moyennes entreprises en matière de réseaux SD.

Le rapport 2022 ISG Provider Lens™ Network - Software Defined Solutions and Services pour la France évalue les capacités de 33 fournisseurs à travers cinq quadrants : Services WAN gérés (SD), services de transformation SDN (conseil et mise en œuvre), fournisseurs de technologies et de services pour les réseaux d’entreprise, technologies et services Edge, et services d’accès sécurisé Edge (SASE).

Le rapport désigne Bouygues Telecom Enterprises, Iliad/Free, Orange Business Services, SFR et Wipro comme leaders dans les cinq quadrants. Il désigne Tech Mahindra comme leader dans quatre quadrants et Verizon comme leader dans trois quadrants. AT&T et Cisco sont nommés leaders dans deux quadrants chacun, et Colt, Deutsche Telekom et IBM sont nommés leaders dans un quadrant chacun.

Une version personnalisée du rapport est disponible auprès de Bouygues Telecom Entreprises .

Le rapport 2022 ISG Provider Lens™ Network - Software Defined Solutions and Services pour la France est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur cette page web.

À propos des rapports ISG Provider LensTM

La série d’études ISG Provider Lens™ Quadrant est la seule évaluation de fournisseurs de services à associer une analyse du marché et une recherche empiriques axées sur les données avec l’expérience et les observations du monde réel par l’équipe de conseil d’ISG. Les entreprises trouveront une multitude de données détaillées et d’analyses de marché pour les aider à orienter leur sélection de partenaires en sous-traitance appropriés, tandis que les conseillers ISG utilisent les rapports pour valider leurs propres connaissances du marché et formuler des recommandations aux entreprises clientes d’ISG. L’étude porte actuellement sur les fournisseurs qui proposent leurs services à l’échelle mondiale, en Europe et en Amérique latine, ainsi qu’aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, dans les pays nordiques, au Brésil et en Australie/Nouvelle-Zélande, d’autres marchés devant être ajoutés à l’avenir. Pour tout complément d’information sur les recherches ISG Provider Lens, veuillez consulter cette page Web.

La série de recherches complémentaires représentée par les rapports ISG Provider Lens Archetype offrent une première évaluation en son genre des fournisseurs du point de vue d’acheteurs spécifiques.