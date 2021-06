L’observabilité, nouvelle pratique des entreprises, et ses limites explorées dans un rapport Splunk

juin 2021 par Splunk

Splunk Inc. dévoile l’édition 2021 de son rapport State of Observability.

Cette édition se concentre sur trois aspects :

L’impact positif de l’observabilité sur les performances des entreprises _• 60% des dirigeants dans le domaine de l’observabilité déclarent obtenir davantage de flux de nouveaux services, produits et revenus que des entreprises avec une observabilité moins développée.

•Les autres avantages incluent :

o Une plus grande visibilité sur les infrastructures hybrides et multi-cloud, sur les ressources et sur les activités performantes.

o Une transformation digitale accélérée.

o Une meilleure identification des problèmes et une réponse plus rapide aux crises.

Les conséquences d’une observabilité défaillante

• Les entreprises font état de conséquences directes, provoquées par des pannes de services :

o Une baisse de la satisfaction des clients (45%)

o Une perte de revenus (37%)

o Une réputation entachée (36%)

o Une perte de clients (30%)

Les défis actuels de l’observabilité

•Les entreprises sont principalement confrontées au défi technologique (86%), suivi de la complexité des infrastructures (56%), de la culture d’entreprise (46%) et du soutien de la direction (33%).