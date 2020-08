L’infrastructure d’Alibaba Cloud supporte le lancement de « Le Club Paris 2024 »

août 2020 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche technologie numérique et data intelligence d’Alibaba Group accompagne l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur sa dernière initiative « Le Club Paris 2024 » lancée le 21 juillet dernier. Ce site web interactif est la passerelle numérique pour ceux qui s’intéressent aux Jeux Olympiques. Il permettra également aux amateurs de sport d’interagir et de s’engager davantage grâce aux diverses activités communautaires que proposera le Club Paris 2024.

Pour soutenir les différentes fonctions du site web Le Club Paris 2024, Alibaba Cloud a déployé ses services, avec une puissante organisation DevOps pour assurer que la plate-forme numérique soit facilement gérée avec un minimum d’interruption, même en cas d’afflux de demandes. Grâce à ses capacités techniques, Alibaba Cloud permet au site web d’offrir une expérience utilisateur fluide pour les différentes activités interactives, faisant des Jeux Olympiques une expérience en ligne passionnante.

« À quatre ans du début des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris, nous avons lancé « Le Club Paris 2024 » avec un seul mot d’ordre : « Entrez dans les Jeux ». Notre ambition est d’offrir à chacun la possibilité de s’engager à nos côtés et de vivre pleinement l’expérience. Nous sommes heureux de travailler avec Alibaba Cloud sur cette mission, et en tirant parti de son expertise en matière de cloud computing et de transformation numérique, nous pouvons offrir à chacun une expérience unique dans le cadre de son propre parcours Paris 2024 », a déclaré Romain Lachens, Engagement Director, Paris 2024.

« Nous sommes très heureux de soutenir Paris 2024 dans son parcours de transformation numérique, et d’apporter nos capacités technologiques de pointe pour rendre les Jeux Olympiques plus numériques », a déclaré Selina Yuan, President of International Business d’Alibaba Cloud Intelligence. « Avec Paris 2024, nous sommes convaincus que les fans des Jeux Olympiques pourront vivre l’excitation de l’événement, et en diffuser l’esprit aux communautés en ligne et hors ligne du monde entier ».

En tant que partenaire mondial et fournisseur officiel de services de cloud computing de l’olympisme, Alibaba Cloud soutient l’infrastructure numérique de Paris 2024 depuis la création de l’organisation, notamment en hébergeant le site web officiel Paris2024.org. Les capacités informatiques de pointe d’Alibaba Cloud, ainsi que son large éventail de services, ont été déterminants pour que Paris 2024 puisse développer rapidement des projets en ligne tout en répondant aux exigences strictes en matière d’hébergement de sites web et de sécurité du réseau.