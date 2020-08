L’infrastructure cloud hybride de Nutanix est disponible sur Amazon Web Services

août 2020 par Marc Jacob

Nutani annonce la disponibilité générale de Nutanix Clusters sur AWS. Cette fonctionnalité étend la flexibilité et la simplicité d’utilisation du logiciel d’infrastructure hyperconvergente (HCI) de la société, ainsi que de tous ses produits et services, aux instances bare-metal d’Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sur Amazon Web Services (AWS). Avec cette annonce, Nutanix propose une infrastructure cloud hybride, qui permet aux entreprises d’accélérer leurs initiatives numériques et d’optimiser leurs dépenses, deux impératifs qui ont vu leur priorité se renforcer à l’ère du COVID. Nutanix propose une pile logicielle unique qui intègre la gestion des ressources de calcul et de stockage, permet une gestion unifiée des opérations des ressources des cloud privés et publics, assure une mise en réseau intégrée avec AWS et la portabilité des licences du cloud privé vers le cloud public. Elle offre ainsi une réponse aux principaux défis techniques et opérationnels de l’ère du cloud hybride.

Avec le lancement de Nutanix Clusters sur AWS, Nutanix étend la simplicité et la facilité d’utilisation de son logiciel au cloud public et élimine le coût et la complexité de gestion des environnements hybrides. La solution permet en outre une mobilité transparente entre les clouds privés et publics sans aucune réarchitecture des applications grâce à une intégration native avec les fonctionnalités réseau d’AWS. Les clients ont désormais la possibilité de choisir le bon environnement cloud pour chaque application, avec l’avantage supplémentaire de la portabilité des licences à travers les clouds, ce qui a un impact direct sur l’optimisation des coûts et des ressources.

En outre, les clients pourront profiter de la pile logicielle complète de Nutanix sur les clouds privés et publics. Cela comprend le support de la solution de stockage non structuré Files, de la solution d’orchestration Calm et la solution d’administration de base de données Era, et bien plus encore.

Les principales caractéristiques de Nutanix Clusters sont les suivantes :

● Mobilité des applications et des données : Nutanix Clusters résout un point sensible pour les entreprises dans leur parcours vers le cloud en leur offrant un moyen transparent de transférer leurs applications et données existantes vers le cloud. Et cette mobilité ne requiert aucune réarchitecture des applications, un processus qui peut être extrêmement coûteux et long.

● Rationalisation des opérations grâce à un environnement de cloud unifié : Nutanix Clusters permet aux clients de créer, d’administrer et d’orchestrer leur infrastructure, ainsi que leurs applications, dans les clouds privés et publics, le tout via une interface unique. Contrairement aux solutions concurrentes qui n’offrent qu’une gestion du cloud en silo, Nutanix Clusters étend cette fonctionnalité aux clouds privés et publics. Cette pile unique supprime la nécessité d’avoir une équipe distincte pour gérer chaque environnement ou de reformer les équipes, et elle permet aussi une mobilité transparente des applications entre clouds.

● Mise en réseau intégrée avec AWS : Grâce à l’intégration avec la couche réseau d’AWS, Nutanix Clusters offre des avantages en termes de facilité de déploiement et de performances. L’intégration réseau permet également aux clients d’utiliser leurs comptes AWS existants, y compris les crédits inutilisés, les clouds privés virtuels (VPC) et les sous-réseaux. Cela permet une gestion véritablement unifiée entre clouds privés et publics, et simplifie considérablement l’expérience utilisateur pour les clients qui doivent gérer un environnement hybride.

● Optimisation des dépenses cloud : En plus de relever les principaux défis techniques et opérationnels des environnements de cloud hybride, Clusters permet aux clients de réaliser des économies importantes. En effet, il n’est plus nécessaire que des équipes différentes gèrent chaque environnement, il n’est plus nécessaire de procéder à des migrations coûteuses pour les applications legacy. Il est aussi possible de mettre facilement en hibernation les clusters de cloud public en un seul clic pour éviter le gaspillage. En outre, la disponibilité de licences portables, de modèles de paiement flexibles et la visibilité accrue des dépenses liées au cloud, grâce à la solution Xi Beam, permettent aux entreprises d’optimiser leurs investissements dans le cloud et de choisir véritablement le bon cloud pour chaque charge de travail, sans verrouillage.

● Liberté de choix : Avec Nutanix Clusters sur AWS, les clients Nutanix ont le choix entre utiliser leur infrastructure matérielle on-premises, et des crédits AWS lors de la construction d’un environnement hybride. En outre, lorsqu’ils utilisent Nutanix Clusters sur AWS, ils peuvent choisir d’utiliser des licences acquises à l’origine pour une utilisation on-premise ou sélectionner entre modèle de paiement à l’utilisation et un modèle de type Cloud Commit, avec un engagement d’achat.

Sur la base de recherches approfondies avec les clients, les principaux cas d’utilisation de Nutanix Clusters sont les suivants :

● Lift and Shift : Les clients qui souhaitent déplacer des applications vers le cloud ou consolider leurs datacenters peuvent simplement les déplacer vers le cloud public sans aucun changement. Nutanix Clusters élimine la nécessité de réarchitecturer les applications, ce qui permet aux clients de réaliser des économies de temps et d’argent très importantes. De plus, Nutanix Move permet le déplacement d’applications entre des solutions tierces et Nutanix Clusters afin de simplifier davantage le processus.

● Élasticité à la demande : Les clients peuvent désormais augmenter rapidement la capacité de leurs infrastructures, ou étendre leur infrastructure à différentes régions, en quelques minutes en provisionnant des clouds publics pour répondre aux demandes saisonnières, aux changements de priorités, etc. Cela est particulièrement avantageux lorsque la rapidité est essentielle et que l’ajout de capacité est un processus long, comme l’expansion des ressources VDI.

● Continuité d’activité : Les clients peuvent désormais tirer parti d’AWS pour la haute disponibilité et la reprise après sinistre sans souffrir de l’habituelle complexité découlant de la gestion d’environnements cloud disparates ou d’une solution autonome de reprise après sinistre.

● Services natifs du cloud : Les clients peuvent combiner les services natifs du cloud avec leurs applications existantes sur site sans avoir à procéder à une réarchitecture coûteuse. Cela permet de moderniser facilement les applications existantes en tirant parti des services natifs du cloud tels que l’intelligence artificielle, le machine learning, l’analyse, etc.

Selon Gartner, d’ici 2021, 90 % des entreprises auront déployé un modèle de cloud multicloud ou hybride pour leurs besoins informatiques. Les entreprises ont besoin de la flexibilité de clouds multiples tout en continuant à lutter contre la complexité, les silos opérationnels et les coûts de gestion des nuages privés et publics. Une solution unifiée qui offre une expérience, des outils et des pratiques opérationnelles cohérentes à travers les différents clouds permettra aux entreprises de briser les silos et de réduire les inefficacités tout en offrant l’avantage de la flexibilité pour choisir le nuage approprié à chaque charge de travail.

Nutanix Clusters on AWS est actuellement disponible pour les clients dans 20 régions AWS. En plus de pouvoir porter facilement leurs licences Nutanix existantes, les clients pourront choisir entre un modèle de type Cloud Commit et un modèle de facturation à l’usage. Retrouvez plus d’informations sur Nutanix Clusters on AWS et ses cas d’utilisation, sur le site de Nutanix.