L’importance de penser la Sécurité dès la conception des solutions pour l’entreprise du futur

mars 2022 par Gautam Khanna, Vice-président et responsable de la pratique de modernisation, Infosys

La pandémie de COVID-19 a donné une leçon majeure à toutes les entreprises : si elles ne sont pas résilientes, les entreprises ne peuvent pas rester compétitives sur le marché. Et pour rester pertinentes, elles ont besoin de systèmes flexibles comme Agile et DevOps. Si la méthode DevOps apporte des avantages tels que des délais de mise sur le marché plus rapides, une qualité supérieure, une réduction des coûts, les résultats sont moins brillants lorsque les tests de sécurité manuels sont appliqués à la fin du cycle de développement.

Malgré la nécessité d’une mise sur le marché plus rapide, les entreprises ne peuvent pas sacrifier la sécurité des applications à l’autel de la vitesse, en raison de l’augmentation de la fraude qui se chiffre en milliards de dollars de perte chaque année.

Les entreprises comptent donc sur l’intégration de la sécurité dans leur stratégie DevOps ou, en d’autres termes, sur l’adoption de DevSecOps. Elle permet de détecter, prévenir et atténuer les cybermenaces.

DevSecOps est une approche de gestion de la sécurité qui intègre les considérations de sécurité dans le domaine du DevOps. Elle se concentre sur l’intégration des pratiques de sécurité dès le début du cycle de vie de l’application, au lieu de les maintenir à la fin de la version. La mise en œuvre de DevSecOps comprend l’automatisation des activités d’ingénierie, la suppression des interventions manuelles et la mise en place d’une collaboration entre les spécialistes de la sécurité et les équipes DevOps.

Pourquoi DevSecOps ?

DevSecOps assure l’introduction de diverses étapes de test de sécurité dans l’ensemble du cycle de vie. Non seulement il réduit considérablement les défauts de sécurité, mais il limite également les pertes dues à la fraude auxquelles les entreprises sont confrontées. Elle améliore également la sécurité des logiciels libres et la conformité des licences, qui deviennent un sujet de préoccupation croissant pour les DSI. Le déplacement à gauche de la sécurité permet la détection précoce des problèmes de sécurité, ce qui entraîne une réduction du travail à faire. L’automatisation des tests de sécurité via DevSecOps garantit que des tests de sécurité répétés et fréquents peuvent être effectués avec moins d’efforts et de coûts. En somme, DevSecOps apporte une sécurité élevée en plus des avantages en termes de vitesse et de qualité qui découlent de DevOps.

Pour donner un exemple, chez un géant des médias des États-Unis qui utilise une stratégie de vente multicanale, des pertes de 2 millions de dollars par an pourraient être évitées en introduisant DevSecOps dès la première tranche d’applications constituant 5 % du paysage informatique.

DevSecOps implique les personnes, les processus et la technologie

Une mise en œuvre réussie de DevSecOps nécessite une transformation des personnes, des processus et de la technologie.

Pour le succès de DevSecOps, il est important d’établir la confiance et la collaboration entre les équipes DevOps et les entreprises de sécurité. Cela garantit une habilitation efficace de l’équipe DevOps sur les pratiques et les outils de sécurité.

Les développeurs doivent être sensibilisés aux normes de sécurité, aux règles de test de sécurité, aux erreurs les plus courantes, ainsi qu’aux meilleures pratiques - celles-ci sont souvent ignorées par les développeurs puisque les tests de sécurité sont exécutés indépendamment à la fin d’un cycle de publication.

Il est très pertinent d’établir la sécurité comme un objectif partagé pour une collaboration efficace au sein de l’équipe de développement, plutôt que de la confier uniquement aux spécialistes de la sécurité. Ne pas le faire conduit souvent à des résultats sous-optimaux.

Avec DevSecOps en place, chaque étape du cycle de vie doit inclure la conformité aux normes de sécurité, de la collecte des besoins au déploiement. Les processus d’entreprise doivent être modifiés pour inclure les points d’intervention, les normes de codage sécurisé, la sécurité en tant qu’exigences, la sécurité en tant qu’exigences non fonctionnelles et les mesures liées à la sécurité.

L’un des facteurs clés de la transformation technologique est le "shift left security", qui consiste à inclure des contrôles de sécurité au début du cycle de développement du logiciel (SDLC) plutôt qu’à la fin du cycle de publication. L’utilisation de la technologie DevSecOps comporte deux aspects essentiels. Premièrement, les entreprises doivent utiliser des outils de sécurité appropriés qui couvrent l’ensemble des contrôles de sécurité, y compris les tests de sécurité statiques et dynamiques, la vérification des vulnérabilités des logiciels libres et la sécurité des conteneurs. Deuxièmement, ces outils doivent être intégrés aux pipelines DevOps pour garantir une automatisation sans faille. Le simple fait d’ajouter les outils de sécurité au pipeline DevOps ne contribue pas à la mise en œuvre de DevSecOps. Les outils doivent être configurés pour couvrir les règles de sécurité, ils doivent être invoqués automatiquement pour garantir qu’aucune étape de sécurité ne peut être contournée et les résultats des outils doivent être contrôlés pour garantir que les constructions défectueuses ne progressent pas.

Le chemin à parcourir pour mener à bien un projet DevSecOps de bout en bout peut parfois sembler décourageant, mais il est possible de le faire en adoptant une approche progressive de la transformation. Pour une banque européenne de premier plan, nous avons commencé par des tests de sécurité statiques et la mise en conformité des logiciels libres au cours des six premiers mois. Par la suite, nous avons ajouté des tests de sécurité dynamiques et de conteneurs dans un deuxième temps pour compléter la mise en œuvre complète de DevSecOps.

L’espace des outils DevSecOps évolue également avec l’IA et les offres SaaS, l’IA étant utilisée pour analyser les erreurs détectées par les outils de test de sécurité.

En conclusion, DevSecOps est synonyme de vitesse et de sécurité ! Des pratiques de sécurité continues doivent être intégrées au cycle de vie des applications pour garantir que la sécurité n’est pas compromise dans l’ambition d’accélérer la vitesse de création de valeur. La transformation technologique qui inclut l’intégration de divers outils de test de sécurité dans la chaîne d’outils DevOps améliore la vitesse et la qualité de la livraison des applications. En outre, la collaboration entre les PME chargées de la sécurité et les équipes DevOps permet d’accélérer les délais d’exécution. La modification des processus existants afin d’accorder l’attention nécessaire à la sécurité rend possible le transfert de la sécurité vers la gauche. En résumé, la transformation DevSecOps à travers les personnes, les processus et la technologie est essentielle pour atteindre la vitesse avec la sécurité. Les DSI et les CSO devraient tirer parti de DevSecOps à grande échelle pour les aider à accélérer leur voyage vers une entreprise sensible.