L’importance cruciale du Single Sign-on pour la réussite de votre entreprise

août 2023 par Alexandre Cogné, Expert Cyber, Chez Ping Identity

L’efficacité de l’entreprise en termes d’expérience client transparente est essentielle de nos jours. Pour cela, l’accès à de multiples applications est primordial. L’authentification unique permet aux utilisateurs de se connecter à différentes applications et ressources à l’aide d’un seul jeu d’identifiants. Cela facilite grandement la tâche de l’utilisateur et la rend plus sûre pour l’entreprise.

Le Single Sign-on (SSO) repose sur une relation de confiance établie entre la partie qui détient les informations d’identité et peut authentifier l’utilisateur, appelée fournisseur d’identité (IdP), et le service ou l’application auquel l’utilisateur veut accéder, appelé fournisseur de services (SP). Plutôt que d’envoyer des données sensibles d’un bout à l’autre d’internet, le fournisseur d’identité transmet une assertion (souvent via une norme d’identité telle que SAML) pour authentifier l’utilisateur auprès du fournisseur de services.

Quels sont les avantages du SSO ?

· Productivité accrue : Les utilisateurs qui n’ont qu’un seul mot de passe pour accéder à toutes leurs applications peuvent se passer de tout ce temps passé à se connecter. Les solutions SSO leur donnent souvent accès à une page d’accueil où toutes leurs applications sont disponibles.

· Sécurité améliorée : Avec le SSO, les utilisateurs ne doivent retenir qu’un seul mot de passe pour toutes leurs applications et sont plus enclins à sécuriser leurs phrases de passe. Ils sont également moins enclins à réutiliser les mots de passe ou à les noter, ce qui réduit le risque de vol. Une excellente stratégie consiste à combiner le SSO avec l’authentification multifacteurs (MFA). Le MFA exige que l’utilisateur fournisse au moins deux preuves de son identité. L’authentification basée sur le risque (RBA) permet de repérer tout comportement étrange qui pourrait signaler un utilisateur non autorisé ou une cyberattaque.

· Diminution des coûts informatiques : Certaines organisations ont mis en place des exigences spécifiques pour les mots de passe, comme la longueur et l’utilisation de caractères spéciaux. Ces exigences peuvent rendre les mots de passe plus difficiles à retenir pour les utilisateurs. Des mots de passe plus sûrs peuvent conduire à un plus grand nombre d’utilisateurs qui réinitialisent leurs mots de passe et, par conséquent, à une plus grande lassitude à l’égard des mots de passe.

· Amélioration de la satisfaction des employés au travail : L’authentification unique améliore la productivité et la satisfaction au travail en permettant aux employés de travailler sans interruption et d’accéder rapidement à tout ce dont ils ont besoin. La facilité d’accès est précieuse pour les employés qui sont sur le terrain ou qui travaillent sur plusieurs appareils.

· Amélioration de l’expérience client : L’amélioration de l’expérience client est l’un des avantages les plus précieux de la mise en œuvre du MFA. Les détaillants, les prestataires de soins de santé et les banques peuvent éliminer ces problèmes et donner aux clients l’accès à tout ce dont ils ont besoin grâce au SSO. Les avantages immédiats d’une expérience utilisateur améliorée comprennent la fidélisation des clients, des taux de conversion plus élevés et une meilleure visibilité de la marque.

· Augmentation des taux d’adoption : La nature concurrentielle du marché actuel signifie que les clients ont de nombreuses alternatives. S’ils subissent trop de frictions ou de confusions avec votre produit, ils chercheront une autre option. Le SSO augmente les chances que les utilisateurs choisissent votre application et l’utilisent plus fréquemment.

· Collaboration B2B plus étroite : Tout est construit et distribué grâce à des efforts de collaboration entre plusieurs entreprises. Ce type de collaboration nécessite de donner aux employés d’autres entreprises l’accès à des données, des outils numériques et des applications spécifiques. Le SSO fédéré (ou la gestion d’identité fédérée) peut contribuer à créer une collaboration plus efficace et efficiente entre les entreprises en établissant des passerelles entre les systèmes d’identité.

· Conformité réglementaire : L’authentification unique est souvent mise en œuvre dans le cadre d’une solution de gestion des identités et des accès (IAM). L’utilisation de cette solution combinée peut vous aider à vous conformer aux réglementations qui exigent une authentification forte et un contrôle d’accès.

Attention, il est souvent difficile de connecter des technologies héritées dont l’architecture est obsolète. La meilleure façon de garantir l’interopérabilité est de choisir un fournisseur d’identité extensible qui prend en charge des normes ouvertes ainsi que de nombreuses intégrations prêtes à l’emploi. Les organisations doivent faire preuve d’une grande prudence lorsqu’elles choisissent un fournisseur de services d’authentification unique. Un système idéal doit être exceptionnellement fiable. Vous devez également élaborer des plans de sauvegarde en cas de panne. Vous pouvez aussi réduire considérablement les risques en exigeant des utilisateurs qu’ils respectent les bonnes pratiques en matière de mots de passe, en les informant des signes courants d’hameçonnage et en mettant en place le MFA.