L’impact de l’avènement du télétravail sur les réseaux de demain

avril 2020 par Pierre Langlois, Country Manager France, chez Silver Peak

Une enquête récente de Gartner, réalisée auprès de directeurs des ressources humaines, révèle que 81 % de leurs employés travaillent actuellement à distance et que 41 % sont susceptibles de continuer occasionnellement, une fois le confinement levé. Gartner souligne l’importance de permettre à ces actifs de maintenir des liens sociaux et émotionnels, ainsi que d’aider les équipes à travailler ensemble de manière transparente.

Pierre Langlois, Country Manager France chez Silver Peak, analyse la manière dont la disponibilité et les performances des applications de communications et de collaboration unifiées (UC&C) doivent être hiérarchisées, alors qu’elles deviennent critiques pour les entreprises :

« Cette nouvelle étude confirme une tendance que de nombreux professionnels ont identifiée depuis un certain temps : même après la fin du confinement, la vie, et en particulier la vie professionnelle telle que nous la connaissions, ne sera plus la même.

Les politiques de télétravail actuelles sont sans précédent, et de nombreuses organisations peinent à garantir une connectivité, une disponibilité et une qualité d’expérience optimales pour les applications UC&C. Cela représente un point de basculement clé pour ces outils souvent considérés comme optionnels dans le monde de l’entreprise, ils sont maintenant perçus comme des applications critiques. Ce changement de mentalité aura des répercussions à long terme après la crise sanitaire. Les responsables réseaux mettront la priorité sur les applications collaboratives et moderniseront activement leurs infrastructures, pour les rendre de plus en plus intelligentes, agiles et flexibles afin de répondre à ces besoins.

La diversité des implémentations de solutions de collaboration disponibles figure parmi les autres tendances identifiées. Les applications UC&C populaires, habituellement hébergées sur site, sont en effet remplacées par des applications cloud – telles que Zoom ou encore Microsoft Teams pour ne citer qu’elles – sous la forme de communications unifiées en tant que service (UCaaS). Cette variété présente un niveau de complexité pour les architectes réseau qui tentent de connecter les télétravailleurs aux UCaaS, tout en offrant une expérience de haute qualité.

Avec certaines applications sur site et d’autres hébergées dans le cloud, les équipes réseaux devront optimiser la connectivité automatiquement et en temps réel. Par conséquent, de nombreuses organisations étendent actuellement leurs structures SD-WAN pour prendre en charge les télétravailleurs, et poursuivront probablement sur cette lancée à l’avenir.

Les activités effectuées au cours des dernières semaines pour préparer les réseaux au télétravail de masse auront un impact, non seulement sur le bon fonctionnement de services tels que Skype, par exemple, mais également sur la façon dont les employés dans leur ensemble opèrent. Et le SD-WAN a ici un rôle clé à jouer. »