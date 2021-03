L’hôpital pour enfants de Dayton utilise les solutions de Qumulo

mars 2021 par Marc Jacob

Les appareils médicaux génèrent des fichiers numériques massifs. L’accès rapide aux données d’imagerie et aux informations est essentiel pour fournir des soins de santé de la plus haute qualité. Pour faciliter la gestion de ses dossiers d’imagerie médicale de pointe et la croissance du volume de patients, l’Hôpital pour enfants de Dayton avait besoin d’une solution de gestion des données intelligente et performante pour soutenir ses systèmes d’archivage et de transmission d’images (PACS) ainsi que les données des applications d’imagerie.

« Nous obtenons de meilleurs résultats pour les patients en utilisant Qumulo en permettant aux médecins de récupérer rapidement les images, même dans nos cas les plus urgents et les plus difficiles », a déclaré Mike Brady, Infrastructure Network Supervisor du Dayton Children’s Hospital. « Qumulo fonctionne presque tout seul. Il permet à mon équipe de mieux faire son travail et me donne la confiance que nous pourrons prendre en charge les nombreux projets et changements qui se présentent devant nous ».

L’équipe informatique l’hôpital de Dayton est responsable de l’ensemble du cycle de vie des données, de la création et du traitement à la conservation. Grâce à Qumulo l’hôpital peut ainsi gérer les pics de flux de travail importants et peut ainsi augmenter efficacement les performances des différentes applications lorsque cela est nécessaire, puis redistribuer les performances pour les autres utilisateurs une fois que les pics se sont résorbés. La plateforme de données de fichiers Qumulo consolide les données fichiers dispersées provenant de sites locaux, distants et dans le cloud dans un dépôt de données centralisé. L’informatique peut ensuite facilement découper les fichiers en ensembles de données utiles pour les chercheurs et les médecins.

« Voir Qumulo aider l’un des hôpitaux de recherche les mieux notés à faire la différence pour sauver la vie d’enfants est une source d’inspiration. Utiliser Qumulo pour gérer et comprendre l’impact des données ne pourrait pas être plus convaincant », a déclaré Bill Richter, CEO de Qumulo. « Permettre à des hôpitaux comme celui pour enfants de Dayton de sauver plus de vies souligne l’importance d’une simplicité radicale et de la capacité à gérer facilement des quantités massives de données. C’est l’essence même des soins de santé ». Pour que toutes les données des patients restent sécurisées et accessibles, le DCH a choisi d’intégrer la plateforme Qumulo au système PACS de Change Healthcare, qui gère des images médicales à haute résolution. Qumulo sécurise les données critiques du PACS en répliquant des copies secondaires dans un environnement secondaire et en déplaçant les images vieillissantes vers un stockage à froid en mode cloud pour l’archivage et la conformité.

Le DCH est un hôpital pédiatrique de soins et de recherche de premier plan, qui fournit des soins pointus avec le seul centre de traumatologie pédiatrique de niveau 1 dans la région. La recherche et les soins aux patients sont à la pointe du progrès et permettent d’établir des diagnostics et des traitements dans un large éventail de domaines : orthopédie pédiatrique, oncologie, neurologie, pneumologie, etc.