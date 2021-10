L’hébergeur Nexeren choisit Veeam pour protéger ses données

octobre 2021 par Marc Jacob

Nexeren, filiale du groupe XEFI et hébergeur et fournisseur de service de Datacenters a choisi les solutions de sauvegarde, de récupération et de gestion des données de Veeam Software, et plus particulièrement Veeam Backup & ReplicationTM, pour répondre à ses exigences métiers, et offrir à ses clients un taux de disponibilité des données élevé ainsi que des sauvegardes quotidiennes opérationnelles en cas d’avarie. Veeam permet désormais à Nexeren d’assurer un service continu à destination de ses clients, qui sont principalement des TPE et PME, et un accès continu à l’ensemble des données critiques.