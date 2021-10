L’évolution du duo IA et RA sur le lieu de travail

octobre 2021 par Philippe Azouyan, directeur de la succursale française de Dynabook

Le plein potentiel de la réalité assistée/augmentée (RA) et de l’intelligence artificielle (IA) sur le lieu de travail est un sujet phare depuis un certain temps. Depuis des années, des entreprises de tous les secteurs déploient avec succès diverses solutions d’IA et de RA. En particulier pour le service client et l’assistance. Récemment, McKinsey, a constaté que les entreprises, en réponse à la pandémie, ont augmenté leurs investissements dans les technologies d’IA dans chaque fonction commerciale majeure. De son côté, Gartner prédit que davantage le feront en 2022. En fait, la taille du marché mondial en matière de RA devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 43,8% entre 2021 et 2028.

Ces évolutions sont à la hausse depuis un certain temps. Cependant, en 2019, malgré un enthousiasme croissant pour les solutions d’IA et de RA, l’adoption généralisée était encore lointaine. Puis, le COVID-19 a frappé. Avec des déplacements presque impossibles, le travail à distance et des budgets serrés, de nombreuses entreprises se sont retrouvées en crise.

Faire les choses différemment » était le mantra pour 2020 – et faire les choses différemment est intimidant. Cependant, au cours des 18 derniers mois, nous avons constaté qu’à mesure que les entreprises appliquaient de nouvelles approches numériques pour effectuer leur travail, les avantages réels de ces changements sont apparus. Même après la fin de la pandémie, il est probable que de nombreuses entreprises ne voudront pas revenir aux anciennes méthodes. La réalité a changé de manière irrévocable, et avec elle, les avantages de la mise en œuvre de solutions d’IA et de RA sont passés d’une simple aspiration à presque essentiels. Parce que ces technologies sont véritablement bénéfiques : elles permettent d’être efficace dans une époque perturbée.

Quels sont les avantages de l’IA et de la RA ?

Examinons tour à tour ces technologies. La réalité assistée et la réalité augmentée (RA) sont souvent utilisées de manière interchangeable, mais elles diffèrent à certains égards. La réalité assistée, contrairement à la réalité augmentée, ne change pas ce que l’utilisateur voit. Au contraire, cela ajoute une couche supplémentaire d’informations dans leur vision périphérique. La réalité assistée peut prendre la forme de lunettes intelligentes, tandis que la réalité augmentée obstruerait souvent complètement votre vision de ce qui vous entoure réellement. En effet, les lunettes intelligentes sont l’une des principales applications de réalité assistée, avec une adoption qui devrait non seulement augmenter dans les années à venir, mais aussi s’accélérer à mesure que les dépenses commencent à passer de la réalité augmentée mobile à la réalité augmentée head-worn (porté à la tête).

L’IA, quant à elle, a le potentiel de transformer complètement la conception du lieu de travail. Sa croissance se produit tout aussi rapidement à l’échelle mondiale, est susceptible de devenir exponentielle, et est un catalyseur important pour la prochaine vague de technologies. Aujourd’hui, près des trois quarts des entreprises déclarent qu’elles investiront dans l’IA au cours des trois prochaines années. Par exemple dans l’automatisation et les appareils informatiques de pointe. En effet, de nombreuses entreprises pensent qu’elles risquent de fermer leurs portes si elles ne développent pas l’IA au cours des cinq prochaines années.

Que cela signifie-t-il pour les entreprises ?

La demande croissante d’assistance à distance est à l’origine d’une grande partie de cette croissance. Les entreprises utilisent également des applications basées sur la RA pour suivre, identifier et résoudre les problèmes techniques ainsi que pour des tâches telles que la modernisation, l’assemblage, la fabrication et la réparation des lignes de production. Le marché de l’IA ne devrait pas seulement aider au développement de l’entreprise. Cette technologie peut également aider à atteindre les objectifs de croissance et générer de la valeur. Neuf dirigeants sur dix pensent qu’ils doivent tirer parti de l’IA pour atteindre leurs objectifs de croissance.

La RA offre également de nombreux avantages comme une réduction du temps d’interprétation des instructions et du temps de formation, ainsi qu’une augmentation de la productivité. Les fabricants citent en particulier l’utilisation de lunettes intelligentes comme un facteur clé de ces avantages. Nos recherches ont révélé que 63 % des entreprises sont susceptibles de déployer des lunettes intelligentes au cours des trois prochaines années, dont 47 % pour améliorer le travail mobile, 34 % la capture/le traitement des données et 39 % le partage/la collaboration. En effet, Gartner prédit que d’ici 2026, 75 % des industries utiliseront la RA comme élément clé pour la réduction/l’évitement des coûts parmi les travailleurs sur le terrain. Un cas d’utilisation d’assemblage assisté par AR a obtenu les résultats suivants dans l’aérospatial :

Réduction de 90 % à 99 % du temps d’interprétation des consignes (« time to information »)

85% de réduction du temps de formation

40 % d’augmentation de la productivité

35 % à 50 % de réduction du temps global du technicien

Des défis…

Tant qu’elles n’ont pas atteint leur pleine maturité, le déploiement et l’intégration de technologies évolutives est toujours un défi. Avec les lunettes intelligentes il peut également y avoir des problèmes de sécurité et de confidentialité. Dans les milieux médicaux et chirurgicaux par exemple, l’utilisation de caméras dans les salles d’opération est très sensible et controversée. Pour des scénarios sensibles comme ceux-ci, l’utilisation de tels dispositifs doit être convenue et comprise au préalable pour le bénéfice de tous. Bien que l’IA soit une technologie plus développée, elle est également coûteuse et peut nécessiter un investissement initial important. Enfin, l’IA peut être difficile à mettre à niveau. Gartner a découvert que les DSI et les responsables informatiques ont du mal à faire évoluer les projets d’IA, avec seulement 53% des projets réalisés à partir de prototypes de production car ils ne disposent pas des bons outils.

…Mais pas de revers

Cependant, ces problèmes sont susceptibles d’être au mieux des petits défauts. Cela ne signifie pas que le déploiement est impossible ou même difficile.

Premièrement, les investissements sont un élément nécessaire de la croissance des entreprises, et la plupart des chefs d’entreprise conviennent que l’IA et la RA promettent d’excellents retours sur investissement après seulement une courte période de temps lorsqu’elles sont déployées correctement.

Bosch Czechia, par exemple, a récemment installé une solution Dynabook Smart Glass pour améliorer la productivité et l’efficacité de son service technique, en particulier pour les électriciens en charge de la maintenance.

Les appareils se sont avérés un tel atout qu’ils étudient maintenant d’autres applications et cas d’utilisation.

Deuxièmement, l’IA, la RA et les appareils tels que les lunettes intelligentes se sont développés beaucoup plus rapidement dans le secteur des entreprises. Traditionnellement, les appareils qui gagnent en popularité grâce à une utilisation professionnelle (plutôt que grand public) mettent toujours plus de temps à décoller.

Ainsi, les dépenses mondiales en casques, logiciels et services AR et VR, incluant aussi les achats des consommateurs, ont atteint 12 milliards de dollars en 2020.

Mais la majorité de cette croissance a été enregistrée dans le secteur des entreprises. Comme elle commence à devenir de plus en plus populaire auprès des consommateurs, cette tendance devrait s’accélérer. La pandémie accélérant l’opportunité de démontrer leur valeur, la réalité augmentée et les lunettes intelligentes pourraient continuer à gagner du terrain grâce à leurs coûts inférieurs, leur sécurité accrue et un meilleur apprentissage. La croissance n’a pas besoin d’être immédiate pour être reconnue.