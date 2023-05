L’évolution de la perception des cyber risque dans le monde professionnel

mai 2023 par Stan de Boisset, Senior Vice President Channel chez Mimecast

Face à ces risques grandissants, les employés C-level et les conseils d’administration ont commencé à prendre note des dangers encourus par leurs entreprises. Malheureusement, nombre d’entre eux se contentent encore de solutions de sécurité disparates, sous-estimant les dangers réels des cyberattaques qui peuvent avoir des conséquences désastreuses pour leur chiffre d’affaires, leur réputation et même sur leur relation client !

En parallèle, les menaces des cybercriminels sont de plus en plus sophistiquées et persistantes tandis que la réduction du vivier de talents oblige les employeurs à exiger davantage des analystes et des ingénieurs en cybersécurité. Il est donc crucial que les dirigeants communiquent clairement sur les risques encourus et le rôle crucial de la cybersécurité pour mieux protéger leur entreprise.

“Les menaces de cyberattaques sont bien réelles et peuvent avoir des conséquences graves, il est donc essentiel de mettre en place des mesures de sécurité adéquates pour les prévenir. D’un point de vue technologique, les RSSI doivent rechercher des moyens plus cohérents, plus complets et plus automatisés de visualiser les activités, de se protéger contre l’exfiltration de données et d’agir plus rapidement pour limiter l’impact des attaques” déclare Stan de Boisset, Senior Vice President Channel chez Mimecast

Dans ce contexte, le recrutement et la fidélisation des professionnels de la cybersécurité sont devenus exponentiellement plus difficiles. En moyenne, les postes en cybersécurité sont 21 % plus longs à pourvoir que les autres postes informatiques, et il manque chaque année des dizaines de milliers de postes à pourvoir dans le domaine de la cybersécurité. Ces exigences croissantes entraînent davantage de stress, d’épuisement professionnel et de démissions.